Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığının ne zor meslek olduğunu öğrendim

Son olarak Çukur dizisinde 'Vartolu Sadettin' rolü ile karşımıza çıkan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, katıldığı bir programda karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Köstendil ev kadınlığı üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Yer aldığı başarılı projelerle adını duyuran Erkan Kolçak Köstendil, YouTube'da katıldığı programda ev işi yapmaktan çok yorulduğunu belirterek, “Ev kadınlığının ne denli önemli bir meslek olduğunu anladım. Evi temizlemek çok yorucu.” diye konuştu.

Köstendil, YouTube'da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Başarılı oyuncu karantina dönemini nasıl geçirdiğini şu sözlerle anlattı: “Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var. Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu.”