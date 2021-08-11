Erkan Özerman’dan Edis’e: Arkanı dönüp gidemezsin!

Organizatör Erkan Özerman, törende ödül alacağı sırada yerinden kalkarak, salonu terk etmeye çalışan şarkıcı Edis'e ateş püskürdü.

SOZCU.COM.TR

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Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri önceki akşam Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın organizasyonuyla bir tur gemisinde gerçekleşti. Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunduğu tören sırasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Organizatör Erkan Özerman ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada seyirciler arasında bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yerinden kalkarak törenden ayrılmak istedi.

Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, “Çocuğum Edis… Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin” sözleriyle, şarkıcıyı azarladı.

“MORALİM BOZULDU”

Törenin yapıldığı gemiden inen Edis ise Özerman’ın sözleri hakkında “Moralim bozuldu” demekle yetindi.

Erkan Özerman, ödül törenin ardından da Edis hakkında “Şarkıcı olmak başka, star olmak başka” açıklamasını yaptı.

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