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Erkan Petekkaya ekmeğinin peşinde
Erkan Petekkaya ekmeğinin peşinde
Son olarak Kayıtdışı adlı dizide izlediğimiz ancak yaşadığı talihsizliklerden dolayı projesi yarım kalan oyuncu Erkan Petekkaya, Londra'ya gidiyor.
Magazin 8 Mayıs 2018 - 07:23

Ailesiyle birlikte yaptığı yurt dışı tatilleriyle magazin sayfalarında haber olan Erkan Petekkaya’nın bu seferki yolculuğunun altında yatan sebepse tabir-i caizse ekmek parası… Petekkaya, baş rolünde oynadığı Paramparça dizisinin yapım şirketinden kalan 3 milyon lira alacağı için haftaya Londra’ya gidiyor.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Endemol Shine Türkiye’nin eski CEO’su Hakan Eren’in desteğiyle uluslararası arenada alacağını tahsil etmek için her türlü hukuki yola baş vuracağını belirten Petekkaya’nın yakın çevresine “Paramı almadan dönmeyeceğim” dediği öğrenildi.

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