Erkan Petekkaya kazandı, Endemol’ün iflas davası reddedildi

Endemol Medya Prodüksiyon şirketinin iflas davası reddedildi. Şirketten alacağı olan oyunculardan Erkan Petekkaya, "Davayı kazandık. 15 bölüm alacağım vardı ayrıca başka alacaklarım da vardı. Tüm arkadaşlarımızı savunmak için geldim buraya. Endemol'le çalışıp emeklerini alamayan herkes artık emeklerinin karşılığını alabilecek" dedi. Petekkaya ayrıca şirket avukatlarının davaya karışmaması için kendisine rüşvet teklif ettiklerini iddia etti.

Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol'ün Türkiye ayağı Endemol Medya Prodüksiyon şirketi iflasını isteyerek dava açmıştı. Yapım şirketinden alacağı bulunan; Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver, Mine Tugay gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu ile 25 yapım şirketi ve 2 banka Endemol’ün iflas talebinin reddedilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Bugün İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmaya davacı Erkan Petekkaya ve Endemol’ün avukatları katıldı. Müdahil avukatları, iflas şartlarının gerçekleşmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

“SEN STARSIN BU İŞLERE KARIŞMA”

Daha sonra söz alan Erkan Petekka, yıllar önce Endemol şirketiyle anlaşma sağladıklarını belirterek şunları söyledi; “Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. ‘Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler. Ben işçiler ne olacak diye sorduğumda bana ‘Sen karışma onlara' diye cevap verdiler. Bende bunun üzerine mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldım.”

“DİZİ ÜZERİNDEN 50 MİLYON DOLAR KAZANDILAR”

Petekkaya devamında ise şöyle konuştu; “Biz Endemol'ü protesto etmek için diğer meslektaşlarımla şirketin önünde toplandık. Basın açıklaması yaptık. Endemol gibi uluslararası bir şirketin böyle ülkemize girip, dizi üzerinden 50 milyon dolar kazanıp, paramızı ödememesi daha sonra bizi dolandırıp gitmesini istemiyoruz. Bu şekilde sömürülmemiz kabul edilemez. 122 ülkede milyonlarca insan bu diziyi izledi yurtdışında. Ama bana buradaki ve yurt dışındaki alacaklarım ödenmedi. Davanın reddini istiyorum”

ŞİRKET AVUKATI: KİMSEYE RÜŞVET TEKLİF ETMEDİK

Petekkaya’nın bu ifadeleri üzerine söz alan Endemol’ün avukatı Kurt Biçer, “Erkan Petekkaya ile dava açılmadan önce görüştüm. Başka alacaklılarla da görüştüm. Hiç kimseye herhangi bir rüşvet teklif söz konusu dahi olamaz. Bu ithamları kabul etmiyorum” dedi.

MAHKEME İFLAS DAVASINI REDDETTİ

İflas davasının reddine karar veren mahkeme, yönetim kayyum heyetinin görevinin ve tedbir kararlarının hükmün kesinleşmesine kadar devam etmesine karar verdi.

“PARAMIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR”

Duruşma sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Petekkaya, “Çok şükür sonuçlandı. İki buçuk yıldır uğraşıyoruz bu davayla. Çok üzülüyorduk bu dava için, Hollanda'dan gelip emeklerimizi sömürüp kaçmaya çalıştılar. Çok büyük paraları kaçırmaya çalıştılar. Bizim, çaycımızın, işçilerin herkesin parasını kaçırmaya çalıştılar. İflas istemişlerdi, hiçbir şekilde ödemek istemiyorlardı, ama sayın başkan reddetti. Davayı kazandık. 15 bölüm alacağım vardı ayrıca başka alacaklarım da vardı. Ben herkes için geldim buraya. Tüm arkadaşlarımızı savunmak için geldim buraya. Endemol’le çalışıp emeklerini alamayan herkes artık emeklerinin karşılığını alabilecek. Çok zor bir dava vardı. Biz gergin değildik karşı taraf gergindi. Benim paramı vermiyorlar. 122 ülkede yayınlandı, milyonlarca şahit var dedim. Haklı olunan şeyi kazanmak gerçekten çok güzel.

“HERKES HAKKINI ALACAK”

Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke de, “Bundan sonraki süreçte alacak davaları devam ediyor. Bundan sonra alacaklar alınmaya devam edilecek. Yaklaşık 45 milyon alacak vardı şimdi 15 milyon civarına düştü bu. Mahkemenin bu kararıyla hak sahiplerini haklarını alabilecek” diye konuştu.