Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erkan Petekkaya’dan Acun Ilıcalı’ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan

'Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Güncellenme: 16:29, 05/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Erkan Petekkaya’dan Acun Ilıcalı’ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan

Dün akşam TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde ‘En İyi Çıkış’ ödülü ‘Peşimde’ şarkısıyla Kerimcan Durmaz’a verildi.

‘Kırmızı Oda’ dizisinde rol alan Erkan Petekkaya ise Kerimcan Durmaz’a ödül verildiğini görünce Instgaram hesabından TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

Durmaz’ın uçaktaki müstehcen görüntüsünü hatırlataan Petekkaya, “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” ifadelerini kullandı.

Petekkaya, kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı’yı eleştirdiği paylaşımını sildi.

“KUSURA BAKMAYIN”

Oyuncu, sosyal medyada gündem olmasının ardından yeni bir paylaşım yaparak “Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın” dedi.

Oyuncunun sert yorumlarına Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama gelmedi.

İlginizi ÇekebilirUçaktaki skandal videoyla ilgili karar... Kerimcan Durmaz'a hapis cezasıUçaktaki skandal videoyla ilgili karar... Kerimcan Durmaz'a hapis cezası
Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Instagram Kerimcan Durmaz mahkeme oyuncu para sosyal medya tv8
Yayınlanma Tarihi:16:02,