Erkan Petekkaya’dan Acun Ilıcalı’ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan

Dün akşam TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde ‘En İyi Çıkış’ ödülü ‘Peşimde’ şarkısıyla Kerimcan Durmaz’a verildi.

‘Kırmızı Oda’ dizisinde rol alan Erkan Petekkaya ise Kerimcan Durmaz’a ödül verildiğini görünce Instgaram hesabından TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

Durmaz’ın uçaktaki müstehcen görüntüsünü hatırlataan Petekkaya, “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” ifadelerini kullandı.

Petekkaya, kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı’yı eleştirdiği paylaşımını sildi.

“KUSURA BAKMAYIN”

Oyuncu, sosyal medyada gündem olmasının ardından yeni bir paylaşım yaparak “Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın” dedi.

Oyuncunun sert yorumlarına Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama gelmedi.