Erkan Petekkaya’nın uçaktaki zor anları

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın Dalaman uçağına alkollü bir şekilde bindiği ve olay çıkardığı iddia edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından kameraya alındı.

Petekkaya’nın Dalaman’a gitmek için bindiği uçakta alkollü olduğu ve olay çıkardığı için görevliler tarafından uçaktan indirildiği o sırada uçakta bulunan yolcular tarafından iddia edildi.

PETEKKAYA’NIN İSYANI KAMERADA

Uçaktaki bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya’nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı. Petekkaya’nın uçaktan inerken ‘Sevgili arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye… Vallahi ben yapmadım.’ demesi dikkat çekti.

AYLA VE MÜSLÜM’ÜN YAPIMCISINDAN DESTEK

Erkan Petekkaya’nın videosunu izleyen yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya’ya destek oldu. Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı;

Yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara, Adam gibi adam Erkan Petekkaya… Arkadaşım, dostum… Sen, ‘ben yapmadım, ben yapmadım’ derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara. Hepsini Allah'a havale ediyorum.