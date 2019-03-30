Erkan Petekkaya’ya Emel Müftüoğlu ve Yeşim Salkım’dan destek geldi

Bir uçak yolculuğuna hazırlandığı sırada uçağa alkollü bindiği ve sonrasında olay çıkardığı gerekçesiyle indirilen Erkan Petekkaya’nın yaşananlara itiraz ettiği video görüntüsü magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu. Herkesin aklına Petekkaya’nın alkol karşıtı söylemleri gelirken oyuncunun yakın dostu yapımcı Mustafa Uslu yaptığı açıklama ile haberi çok farklı bir yere taşıdı. Uslu, Erkan Petekkaya’nın bir kadın yolcu tarafından fiziksel tacize uğradığını ve sonrasında olayların böylesine çirkin bir noktaya taşındığını söyledi.

ÜNLÜ KADINLARDAN PETEKKAYA’YA DESTEK

Yapılan açıklamaların ardından bazı ünlü isimler Erkan Petekkaya’ya haksız bir şekilde yüklenildiğini söyledi ve yaptıkları açıklamalarla yakın arkadaşlarına destek verdiler.

EMEL MÜFTÜOĞLU

“Senin ne kadar zarif hassas şahane bir eş ve baba, hümanist kelimesinin gerçek karşılığını bulduğu ender insanlardan olduğunu biz biliyoruz Erkanım! Bu deli saçması durumlar senin ve dünya güzeli eşin Didem’in canını sıkmasın sizi çok seviyoruz”

YEŞİM SALKIM

“Bizim mahallenin delikanlısıdır o, çocukluk yıllarımız birlikte geçti. Zaman bizi ayırmış gibi görünse de bilirim efendiliğini… Her insan gibi hatalar yaparız biz de zaman içinde ama bu bizi karakter yoksunu yapmaz. Şimdi bunu ona yaşatan karaktersizlere söylüyorum; İyi ki instagram çıktı da rahatladınız yoksa biz bu kadar çürük bir topluluğu öğrenemeyecektik! Yüreğinizdeki mutsuzluğu ve kötülüğü zehiri nereye kusacaktınız yoksa! Gelelim biz kadınlara sizin yetiştirdiğiniz bu çocuklardan hiç bir şey olmaz çünkü aynasınız onlara kadın haklarını arsızlık ve ahlaksızlıkla karıştırmakla zaten kaybettiniz davayı bu yüzden size yani bize saygı duymuyorlar artık erkekler… Elinizde telefon bütün gün boş muhabbet içinde o uçaktaki kadın ki yazık sana bakınca kadınlığımdan insanlığımdan utandım … Oturup bokunuzla bile kavga edecek duruma geldiniz artık iyi insanları da böyle delirtiniz ha sizin gibi arsız yüzsüz yok mu? Var aramızda onlardan da var teflon tencere gibi yapışmıyor ne atsan sizin gibileri onlar paklar siz o insanları var edensiniz zaten sözüm benim değerli beni seven takipçilerime değil sözüm bu arsız hadsiz vicdansız insanımsı tiplere… Allah zaten vermiş vereceğini size bizim gözümüzde insan değilsiniz bir adamı, bir babayı, bir evladı, bir eşi bu hale getiren vasıfsızlar bokunuzda boğulun emi! Erkan Petekkaya yanındayız eski dostum bizim mahallenin delikanlısı hep yanındayız”