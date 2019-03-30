Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu’dan ‘Hakkınızı helal edin’ yanıtı

Petekkaya’nın alkollü bir şekilde bindiği uçakta olay çıkardığı şeklindeki iddia magazin sitelerine düştükten bir süre sonra konu, Petekkaya’nın yakın dostu ünlü yapımcı Mustafa Uslu’nun canlı yayında yaptığı açıklamalarla yön değiştirmiş, Erkan Petekkaya’nın uçaktaki bir kadın yolcu tarafından elle taciz edildiği iddia edilmişti. Mustafa Uslu’nun canlı yayına bağlanarak kendisinden son derece emin bir şekilde yaptığı bu açıklamanın ardından instagram hesabı üzerinden kendisini takip eden bir kullanıcı olayların yaşandığı sırada uçakta olduğunu söyleyerek çok çarpıcı satırlar yazdı. Mustafa Uslu’yu uçakta bulunmadığı halde gerçekleri farklı bir şekilde anlatmakla ve insanları haksız yere suçlamakla itham eden takipçi uçakta yaşanan olaylarla ilgili olarak şu satırları paylaştı:

“Beyefendi kendisi benim arkamda oturuyordu ve uçağa bindiği ilk andan itibaren olay çıkarmaya çalıştı… Aşırı derecede alkollüydü yanda bir bebek vardı ve tüm süreçte o da vardı bir anda kendisi arkadaki yolculara bağırmaya hakaret etmeye başladı. Ama siz ne de güzel oradaymışsınız gibi hepimizi Allah'a Havale etmişsiniz…Ama ben de size diyorum ki Allah her şeyi görür zaten kim haklı kim haksız… Hee iyi bir dostsanız gidin arkadaşınızı tedavi konusunda destekleyin… Çünkü asıl tacizi topluma dün gece kendisi yaşattı ve tehditler savurarak…

MUSTAFA USLU’DAN YANIT GELDİ

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Erkan Petekkaya hakkında yaptığı paylaşımın altına yazılan bu tepki mesajına kayıtsız kalmadı ve bir yanıt verdi. Ancak Uslu verdiği bu yanıtla adeta çok net bir şekilde savunduğu Erkan Petekkaya’nın konuyla ilgili olarak bir parça suçlu olduğunu kabul etti. İşte Uslu’nun yukarıdaki yorum karşısındaki cevabı…

“O benim arkadaşım, dostum, istemeden de olsa size verdiği rahatsızlıktan dolayı ben sizden çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ama yine de o benim dostum keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı, lütfen hakkınızı helal edin”