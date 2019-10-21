Erkan Sever kimdir? Erkan Sever nereli ve kaç yaşında?

Erkan Sever, 1974 doğumludur. Ekran karşısına ilk olarak Örümcek adlı dizide canlandırdığı Cihan karakteriyle çıkan Erkan Sever hakkında merak edilenler haberimizde... Erkan Sever nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Mustafa Ali Dal karakterini canlandıran Erkan Sever hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erkan Sever kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERKAN SEVER KİMDİR?

Erkan Sever, 11 Temmuz 1974 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuğu Bölümü’nden mezundur. 1994 ve 1996 seneleri arasında İzmit Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Erkan Sever daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda dahil olmuştur. Oyunculuğun dışında yönetmen yardımcılığı yapan Erkan Sever, halen Şehir Tiyatroları’nda çalışmaktadır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Mustafa Ali karakterine hayat veren Erkan Sever, 1.84 metre boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur.

Erkan Sever’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Kalk Gidelim (Mustafa Ali) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter / Lütfü (TV Dizisi)

2015 – Hayat Mucizelere Gebe / Suat (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü / Niyazi Gittigider

2014 – Birleşen Gönüller / Bedel (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi / Erkan (Sinema Filmi)

2012 – Düşman Kardeşler / Müjdat (TV Dizisi)

2011 – İzmir Çetesi / Zeki (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin / Abdullah (Sinema Filmi)

2009 – Rina / Adem (Sinema Filmi)

2009 – Teyzanne / Zafer (TV Dizisi)

2008 – Son Ağa / Ömer (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin / Ömer (TV Dizisi)

2006 – Daha Neler / İsmail (TV Dizisi)

2005 – Ömer Seyfettin: Çanakkale’den Sonra / Serhat (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu / Şinasi (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı / Sadullah (TV Filmi)

2004 – Avrupa Yakası / Selim (TV Dizisi)

2004 – 24 Saat (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller / Savcı Tevfik (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın / Şoför Osman (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar / Avukat (TV Dizisi)

2001 – Cinlerle Periler / Ahmet (TV Dizisi)

2000 – Melekler Evi / Polis Turan (Sinema Filmi)

1998 – Örümcek / Cihan (TV Dizisi)