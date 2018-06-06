Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı

Fenomen yarışma programı “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç'a torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konuldu. Ünlü sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Yolaç'la birlikte 2 hafta önce Amerika'da yaşayan oğulları Mehmet Yolaç'ın yanına gitmişti.
BİLİNÇ KAYBI YAŞADI
Amerika’da girip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye kaldırılan Yolaç, yoğun bakım ünitesine alındı.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
New York'taki Presbyterian/Weill Cornell Medical Center'ın acil servisine başvurduklarını anlatan efsane sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç, “Eşime burada zatürre teşhisi konuldu. Hastaneye geldiğimiz ilk gün geçirdiği nefes alamama krizi üzerine Erkan'ı yoğun bakıma aldılar. Şu an tedavisi sürüyor” ifadelerini kullandı.