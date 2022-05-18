Erkek arkadaşı ondan ayrıldıktan sonra intihar etmeye çalışmış

Amerikalı ünlü oyuncu Selma Blair, üniversite yıllarındaki erkek arkadaşı kendisini terk edince intihar etmeye yeltendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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2018 yılından beri MS hastalığı ile mücadele eden aktris Selma Blair, gençliğinde kendisini öldürme girişiminde bulunduğunu açık yüreklilikle anlattı.

Daily Mail’in haberine göre, 49 yaşındaki oyuncu, salı günü yayınlanan yeni kitabı “Mean Baby: A Memoir of Growing Up”da acı dolu geçmişini ve alkolizme karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelesini ayrıntılarıyla anlattı.



Üniversite yıllarında at eğitmeni Todd ile ilişki yaşayan Blair, terk edilince durumu nasıl idare edeceğini bilmiyordu. İlişkileri bittikten sonra, Todd uyuyana kadar bekledi ve ecza dolabına gitti.



Aktris, bir şişe Tylenol’u tekila ile yutarak kendi canına kıymaya çalıştı ama bayılmak üzereyken hemen fikrini değiştirdi. Panik içinde Todd’u uyandırdı ve ne yaptığını açıkladı. Annesi üst katta yaşıyordu, zehir kontrolü yapan ve onu hastaneye götüren de oydu.

Blair’in anıları, daha çocukken başlayan alkolizmle mücadelesine de değiniyor.



İlk kez sarhoş olduğu anı bir “vahiy” olarak tanımlayan Blair, alkolün etkilerinin başlangıçta “içini dolduran Tanrı’nın sıcaklığı” gibi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, mart ayında da eski erkek arkadaşı Ronald Carlson’ın kendisine saldırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

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