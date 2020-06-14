Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler?

Bilo, Cano isimli bir kıza âşıktır. Ancak köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur. Cano'nun babası Memo, yıllar önce Bilo'nun babasını öldürmüş ve hapiste yatmaktadır. Memo hapisten çıkar ve köye döner. Bütün köylüler ve Maho Ağa, Bilo'ya Memo’yu vurması için baskı yaparlar. Bilo'nun kararı ve sonrasında eşkıyalığa soyunması olayların seyrini değiştirir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NE?

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI?

Şener Şen – Maho Ağa

İlyas Salman – Bilo

Adile Naşit – Sultan Bacı

Münir Özkul – Hüso Emmi

İhsan Yüce – Şivan

Sevda Aktolga – Cano Kız

Mehmet Bulduk – Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden – Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı – Cano’nun Babası