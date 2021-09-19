Erkek hayranlarından gelen mesajları taraması için asistan aldı

Gillian Anderson, sosyal medya hesapları erkek hayranlarından gelen resimlerle dolup taştığı için kendisini açık seçik fotoğraflardan korumak için bir asistan tuttuğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun yıllar X Files dizisinde Dana Scully rolüyle seyirci karşısına çıkan Gillian Anderson, son zamanlarda Netflix yapımlarında yer alarak adından sıkça bahsettiriyor.

The Crown’da Margaret Thatcher performansıyla beğeni toplayan oyuncu aynı zamanda yine Netflix yapımı Sex Education ile de hayranlarından yoğun ilgi görüyor. Dizideki rolü nedeniyle özellikle erkek hayranlarından sık sık mesajlar alan Anderson’ın bu durum için farklı bir önlemi olmuş.

The Sun’a konuşan Emmy ödüllü Anderson, erkeklerden gelen açık seçik mesajları taramak için bir asistanı olduğunu, böylece bu çirkin mesajları kendisinin görmesine gerek olmadığını söyledi: “Artık bu şeyleri gözden geçiren biri var…”

Gillian Anderson, Sex Education’ın bu hafta yayınlanan üçüncü sezonuyla seks uzmanı Dr Jean olarak ekranlara geri döndü.

İlginizi Çekebilir Netflix, Christopher Nolan'ın bir sonraki filmini almak için her şeyi yapmaya hazır

İlginizi Çekebilir Britney Spears nişan sonrası sosyal medyaya ara verdi