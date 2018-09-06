Erken Kuş dizisinin günü değişiyor! Ufak Tefek cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu için geri sayım başladı. Salı gecelerinin favori dizilerinden olan Ufak Tefek Cinayetler'in başlaması ile Erkenci Kuş dizisinin de yayın günü değişecek. Peki Erkenci Kuş hangi gün yayınlanacak. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Star TV dizileri yeni yayın dönemine bu ay başlayacak. Yeni sezona başlayacak dizilerden biri de Ufak Tefek Cinayetler. Salı akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki iki hafta içinde başlaması bekleniyor. Ancak salı günleri dizi saatinde Star TV’de Erkenci Kuş yayınlanıyor. Bu nedenle Erkenci Kuş dizisinin yayın günü değiştirildi.

ERKENCİ KUŞ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yaz dizisi olarak başlayıp geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Erkenci Kuş’un Ufak Tefek Cinayetlerin başlaması ile cumartesi günü yayınlanacağı haberi geldi. Dizinin yayınlanan son fragmanında yeni bölümün bu hafta salı günü yani 11 Eylül’de yayınlanacağı duyuruldu. Bir sonraki hafta ise cumartesi yayına devam etmesi bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin salı günü yayınlanacağı kesinleşti. Ayrıca yayınlanan yeni dönem fragmanında Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Bu nedenle 18 ya da 25 Eylül’de dizinin yeni sezonuna başlaması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI:



