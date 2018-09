Erkenci Kuş 10. son bölüm izle | Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yaz ekranlarının en çok beğenilen dizilerinden Erkenci Kuş 10. son bölüm yayınlandı. Dizinin son bölümüne Can ile Sanem'in yakınlaşması damga vurdu. Can ve Sanem, birbirlerinden hem hoşlanıyor hem de kıskanıyorlar. Dizi severler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş hakkında son gelişmeler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 10. son bölümü yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar haberimizden linki bulabilir. Erkenci Kuş, yayınlandığı günden beri reytinglerde birinci oluyor. İzleyicilerin en çok sevdiği ikili ise Can ve Sanem… Can, Levent ile Sanem’in ilişkisini kıskanıyor. Sanem ise Can ile Yaman’ı kıskanıyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Polen, Can'ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem'in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor. Sanem'in bütün geceyi Levent'le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin'le birlikte çalışacak.

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla'nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı'na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can'ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak…

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN