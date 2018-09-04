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Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş 10. son bölüm izle
Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş 10. son bölüm izle
Ekranların sevilen dizisi Erkenci Kuş, Salı akşamları yeni bölümleri ile Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Erkenci Kuş yeni bölümde neler olacak merak edenler için ilk sahne yayınlandı. Can, Sanem’i Levent’ten kıskanıyor! Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte izleyicileri gülümseten o sahneler...
Magazin 4 Eylül 2018 - 00:01

Erkenci Kuş 10. yeni bölümde; Polen, Can'ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem'in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor. Sanem'in bütün geceyi Levent'le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin'le birlikte çalışacak!

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI


Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla'nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı'na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can'ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak…

ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN

10.  SON BÖLÜM İZLE

Son güncelleme: 21:58 - 15.09.2018
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