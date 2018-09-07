Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Erkenci Kuş dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Can ve Sanem sonunda bir arada! Ama Sanem ve Can aşkı engelleri aşabilecek mi? Dizi severlerin uzun zamandır beklediği o an geldi. İşte izleyenlerin heyecanla yeni bölümü beklediği Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı...

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Erkenci Kuş dizisinin 11. yeni bölümünde neler olacak? “Can, Sanem'e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem’in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can’la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Polen, set bitiminde Emre'nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen'in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman'ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat'a geri vermek istiyor ama Nihat'ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?