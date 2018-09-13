Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş’un yayın günü değişti!

Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni gününde yeni bölümüyle 22 Eylül Cumartesi 20.00'da Star'da yayınlanacak. Salı günleri ise Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu ile ekranlara gelecek. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

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Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayılandı. Albatros’un Can olduğunu öğrenen Sanem sevinçten havalara uçuyor. Can ise Sanem’e olan aşkını itiraf ediyor. İzleyenleri hem gülümseten hem de yeni bölümde neler olacak diye merak ettiren fragman haberimizde. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı….

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Can, Sanem'e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem’in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can’la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre'nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen'in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman'ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat'a geri vermek istiyor ama Nihat'ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?