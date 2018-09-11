Erkenci Kuş yeni bölümden ilk sahne! 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 11. son bölüm izle

Erkenci Kuş, 11. son bölüm Star TV'de yayınlandı. Son bölüme Sanem ile Can'ın yakınlaşması damga vurdu. Geceyi birlikte geçiren ikili birbirine iyiden iyiye aşık olmuş durumda. Dizinin başrolleri Demet Özdemir ve Can Yaman arasındaki sinerji izleyiciler tarafından öyle çok sevildi ki dizi yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek. Peki Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş yeni bölüm ön izlemesi ve dizi ile ilgili son gelişmeler...

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Erkenci Kuş 11. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizdeki linkten faydanalanabilir. Erkenci Kuş’un son bölümünde; Sanem ve Can ilk kez baş başa zaman geçiriyor. “Can, Sanem'e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem’in içi de aklı da gidiyor.

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş fragmanı yayınlanmadı ancak dizinin yeni bölümü için bir ön izleme yayınlandı. İşte Erkenci Kuş yeni bölümden dikkat çekici ön izleme sahneleri…





Polen, set bitiminde Emre'nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen'in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman'ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat'a geri vermek istiyor ama Nihat'ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE