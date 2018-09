Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte Erkenci Kuş’tan yeni fragman…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sanem Can kovalamacası devam ediyor. Sanem’in görülmeye değer şaşkın davranışlarına karşılık Can olgunluğunu koruyor.. İş yerinde romantizm tavan yapıyor. Can baş başa kaldıkları bir anda ‘neden istemiyorsun beni’ sorusuna karşılık Sanem’den’çünkü seni seviyorum’ yanıtını alır. Ayrıca Sanem, kardeşi ile sonunda dertleşir. İşte Erkenci Kuş 13 bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI





ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ



ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem, Albatros'un Can olduğunu öğrenir, heyecandan eli ayağına dolanır. İşte aşk dolu sahneler böyle başlar. Can ve Sanem çok mutludur. Sanem masallarda okuduğu aşkına sonunda kavuşur. Can, Aziz kaptanı arayarak mutluluğunu onunla paylaşır. Sanem ilk Osman'a anlatır. Öpüşme anının heyecanını atamamaktadır. Ancak söylediği yalanlar yüzünden endişeye kapılır. Bir de Polen vardır. Sanem gelgitler yaşar. Can ona aşıksa söylediği yalanları düşünür. Ama Can'dan da zihninde bir türlü vazgeçemez.

AYHAN'DAN CEYCEY'E: AŞKIN KARŞILIKSIZ

Ayhan, Ceycey'e aşkının karşılıksız olduğunu söyler. Ceycey apar topar kalkar, Ayhan yaşam koçluğu olayının devam edip edemeyeceğini merak eder.

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ

CAN İLE SANEM'İN AŞKI FİLİZLENİR

Can eve döndüğünde Polen'in mektubunu bulur. Polen ‘denedim olmadı' diyerek evi terk etmiştir. Can arar ama telefonu açan olmaz. Öte yandan Sanem, Ayhan'a gece yaşananları anlatır, Mevkibe kızının hayallere kapılmasında endişe eder. Ayhan'ın ağzını arar ama ondan da bir şey öğrenemez. Sanem, Albatros'a hazırlığı soruları Can'a yöneltir. Çünkü kafası o kadar karışıktır ki bir türlü ne yapacağına karar veremez. Can bir sonraki seviyeye geçmek için sabırsızlanır, Sanem ile baş başa kalmak istediğini söyler. Ama Sanem şimdilik kaçak dövüşmektedir.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE KAOS VAR

Osman'a yeni bir rol teklifi gelir. Deren, Sanem'e söyler. operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı Osman olur. Deren ayrıcı sahte Sanem Osman aşkından şüphelenir. Can'la ilgili uyarıda bulunur.

Fotoğraf çekimlerine başlanır ve Aylin ile Deren yine çatışır. Sanem mutlu haberi Osman'a verir ve Osman çekimden haberdar olur. Aylin, Emre'ye iyice sarar Çünkü Deren'i kafasına takmıştır. Emre uyarısını yapar ama Aylin'in dinlemeye niyeti yoktur. Çekim öncesi aksaklıklar yaşanır. Aylin çok mutludur ama Deren hızlı çözümleri ile durumu kurtarır. Çekimlerde kullanılacak fotoğraf makinesini Sanem kırar. Herkesi telaş sarar. Can makinanın kırıldığını öğrenir. Sanem ağlaya ağlaya durumu anlatır. Can makineyi tamir edeceğini söyler ve çekimler bu sayede iptal edilmez.

Leyla'nın Emre'ye kızgınlığı bitmez. Emre özür diler ve sözünü tutacağını söyler. Leyla belli etmese de çok kırılmıştır

Can ile Sanem çekimlere gitmeden önce Can'ın evine uğrar. Sanem o sırada Polen'in gittiğini öğrenir. Evde Sanem'i bekleyen bir sürpriz vardır. Bahçede kurulmuş romantik bir masa… Sanem Polen'le ilgili kafasına takılan soruları sorar. Can ise net cevapları ve sürprizleri ile Sanem'i büyülemeye devam eder. Peki Sanem, söylediği yalanları ne yapacak?