Erkenci Kuş 14. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Yeni fragmana Sanem’in kıskançlık oyunu damgasını vurdu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 14. yeni bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Sanem, Can’ı reklam filminde oynayacak kızlardan kıskanıyor. Kuaförü ayarlayarak kızları kaçacak noktaya getiriyor. Bu yaptığı çekimi iptal edecek gibi görünse de Sanem’in bir Planı var. Sanem, Aylin ve diğer kızlar reklam filminde oynuyor.Aşk sarhoşu Sanem ve Can’ı yeni bölümde neler bekliyor? İşte bu konuda size fikir verecek yeni fragmanlar…

ERKENCİ KUŞ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM ÖZETi: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem, Can'dan uzak durmak isterken koca bir çıkmaza girer. Can'a ‘Seni çekici bulmuyorum' demiş ve çok pişmandır. Osmanla konuşarak rahatlamaya çalışır ama yerinde duramaz ve Can'ı arar. Can, Sanem'e çok kızgındır ve ‘artık bana soru sormayacaksın, artık kendine soru soracaksın' dedi. Sanem'in kafasında eski günler ve Can ile yaşadıkları vardır.

Metin sorunu devam eder. Can, annesine bilgi verdiği için onu affedemez. Emre ve Akif ikna etmeye çalışır ama Can çok kızgındır.

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM İZLE

AJANSTA YENİ İŞ GERGİNLİĞİ

Cey Cey izin gününde işe gelmesinin sıkıntısını Ayhan'ın gülümseme taktiği ile aşmaya çalışır. Ama ajans yine çok karışıktır. Müşterinin istediği ile yeni otomobil reklamını halktan biri yazacaktır. Ancak hiç mail gelmez. Aylin ile Cey Cey bu nedenle bir kez daha gerilir. Çareyi ajansta çalışanlara senaryo yazdırmakta bulur. O sırada Cey Cey'in yanlış mail adresi yazdığı ortaya çıkar. Yüzlerce otomobil reklamı filmi gelmiştir. Sanem de Erkenci Kuş rumuzu ile bir senaryo yazar

AŞK SAVAŞI BAŞLAR

Can ve Sanem birbirine savaş açar. Can beni sevdiğini anlayıp gelecek diye düşünürken Sanem onu sevdiğimi anlamayacak diye düşünür. Aylin ile Emre, Can ve Sanem aşkı hakkında konuşurlar. Aylin onları ayırmak için bir fikri var gibi davranır, ama açık vermez.

CAN KARARLIDIR SANEM İSE YENİK

Can'ın evinde reklam için çalışmalar başlar Sanem de oradadır ama Can ona hiç pas vermez. Reklam filmi fikirleri okunup elenir. Can Bey ile Polen'in ayrılığı da ortaya çıkar, tüm ekipten alkış kopar. Sanem, kahve yapmaya giden Can'ın yanına gider; “ bu mu planın beni yok saymak mı der” O sırada Cey Cey de Sanem'in söylediklerine kulak misafiri olur. Sanem, Cey Cey'e Can'la arasında geçenleri bir çırpıda anlatır. Cey Cey bu sırla yaşayamaz ve huzursuzluk içinde boğulur.

MAHALLEDE ÖZEL GÖSTERİM

Mahallede Osman'ın oynadığı içecek reklamı için özel gösterim düzenlenir. Film gösteriminden sonra tebrikler havada uçuşur. Muzaffer kıskançlıktan yerinde duramaz.

SANEM LEYLA DERTLEŞMESİ

Leyla ile Sanem sonunda dertleşir. Sanem ablasının bir sıkıntısı olduğunu anlar. Leyla kendini tutamaz ve Emre'ye aşık olduğunu söyler. Patronu olduğu için benimle olamaz o nedenle Emre'yi unutmalıyım der. Sanem, Emre'nin ablasına layık olmadığını söyler. Leyla ikinci bombayı da patlatır ve Can'a ilgisi olup olmadığını sorar. Sanem anında çözülür ama aşkının karşılıksız olduğunu söyler. Leyla Osman'ın ona olan ilgisinin de farkındadır. Ama yapamadığını ve o gözle bakamayacağını söyler.

‘ERKENCİ KUŞ'UN SENARYOSU SEÇİLİR

Kazanan senaryo Erkenci Kuş rumuzlu kişisinin yazdığı senaryodur. Ajansta açıklama yapılır. Erkenci Kuş ile irtibata geçilmesi istenir. 1 aylık staj için ajansa alınacaktır. Ayhan da yanı başındadır.

CEY CEY'İN KOTASI DOLUYOR

Ayhan ajansa Cey Cey'in yanına gelir. Günlerdir Cey Cey'e ulaşamıyordur. Ama Cey Cey patlama noktasına gelmiştir. Ayhan'ı dinleyemeden fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Ayhan aşkını ilan edecekken Cey Cey aşk defterini kapattığını söyler.

ERKENCİ KUŞ'UN KİM OLDUĞU AÇIKLANIYOR

Sanem, Erkenci Kuş olarak Can'ı arar ama telefonda konuşurken Can, Sanem'i yakalar. Can Güliz'e Erkenci Kuş'un Sanem olduğunu söyler, o da tüm ajansa duyurur. Sanem tebriklere boğulur.

Can ve Sanem birbirini çekmeye devam eder. Ve sonunda Sanem aşkını Can'a itiraf eder.