Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragman geldi: Can, Sanem’in kapısına dayanıyor! İşte Erkenci Kuş yeni fragman…

Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragmanı ile yeni bölümden ipuçlarını paylaştı. Sanem ile Can aşkı henüz Aylin ile Emre planından yara almadı, ancak tehlike kapıda bekliyor. Yayınlanan yeni fragmanda; Can, Sanem'in evininin kapısına dayanıyor. Amacı Mevkıbe ve Nihat'a Sanem ile sevgili olduklarını söylemektir. Sanem engel olmak istese de bu konuda başarılı olamaz. İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı...

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Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragman Star TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Sanem, Can’ına kavuştu, aşklarını doya doya yaşıyorlar. Ancak bu gözü kör aşıklar her seferinde yeni bir kişiye yakalanmayı da ihmal etmiyorlar. Sanem hem aşkı hem de iş yerinde çok mutludur. Yazdığı senaryo sayesinde stajyer yazar ünvanına kapmıştır. Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanında ise; Can Sanem’e olan aşkını, Sanem’in ailesine söylemek ister. Hatta kapıya kadar dayanır. Bununla da kalmaz içeri girer. Sanem’in annesi ve babasına bir şeyler anlatır. Mevkıbe durumu kontrol almak ister, nihat ise şaşkınlık içindedir. Zebercet, elinde çiçekle Sanem’in evine gelir ve Can da elinde çiçekle gelmiştir. Zebercet, Can’a Sanem için geldiğini söyler. İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı…

ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ





ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can ile Sanem aşklarını doya doya yaşamaya başlar. Leyla, Osman ve Ayhan'a bu aşktan haberdar olduğunu söyler. Leyla, Osman'a ilgi duymaya başlamıştır. Sanem halen birbirlerine uygun olup olmadıklarını düşünür ama Can kararlıdır. Evde romantik bir gece geçirirler. Can her seferinde Sanem'i ikna eder. Can, Sanem'i yurtdışına götürmek ister ama Sanem'i Can'ın kalbi yetiyordur.

AYLİN SANEM'İ BATIRMAYI PLANLIYOR

Emre, Can ile Sanem'i sarmaş dolaş görür. Durumu Aylin'e anlatır. Emre, Sanem'in ajanlık hikayesini Can'a anlatmasından çok korkar. Aylin'in planı Sanem'i batırmaktır. Aylin, Sanem'in yalan söylemek için kullandığı nişan yüzüğünü Emre'den alır. Emre ile Aylin'in bir ortak amacı daha olur. Sanem ile Can'ı ayıracaklardır.

SANEM'İN İÇİNİ KEMİREN YALANLAR

Can, Sanem'in ailesine sevgili olduklarından söz etmesini ister ama Sanem bekleme taraftarıdır. Sanem yaşananları Osman ve Ayhan'a anlatır. Can'dan ayrı kalamadığını söyler. Söylediği yalanlar içini kemirir. Keşke Can Emre'ye bu kadar düşkün olmasa diye düşünür.

Sanem'in evdeki şüphe çeken halleri annesinin gözünden kaçmaz. Can, aşkının herkese göstermek ister. Ajansa el ele girmek ister. Sanem'in içi kıpır kıpır olsa da Emre'nin öğrenmesinden tedirgindir. O nedenle Can'ı biraz daha beklemeye ikna eder.

Mevkıbe Hanım, Sanem'in 40 bin TL'yi nereden aldığını sorgulamaya başlar ve Ayhan'ı sorguya çeker. Ayhan, Sanem'im işyerinden avans çektiğini söyler. Ayhan bu bilgi ile Mevkıbe'nin elinden kaçar.

SANEM'İN REKLAMI ÇEKİLİYOR

Mahallede Sanem'in yazdığı reklam çekimi başlar. Film için seçilen kızları kıskanan Sanem mahalle kuaförü ile anlaşıp kızları kaçırır. Reklam filminde oynamak da Sanem, Aylin Ayhan ve diğer kızlara kalır.