Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sanem’i bekleyen büyük tehlike (Erkenci Kuş 14. son bölüm izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş son bölümde Sanem ile Can aşkın doruklarındadır. Gözleri o kadar kör olmuştur ki tehlikenin farkında bile değillerdir. Aylin ve Emre, Can ile Sanem'i ayırmak için harekete geçer. Diğer yandan Sanem artık ajansta sadece getir-götürcü değil, aynı zamanda stajyer yazar olmuştur. Mahallede Sanem'in yazdığı reklam filmi çekimi yapılır. Sanem kızları kıskanınca da olanlar olur. Peki Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 14. BÖLÜM ÖZETİ

Can ile Sanem aşklarını doya doya yaşamaya başlar. Leyla, Osman ve Ayhan'a bu aşktan haberdar olduğunu söyler. Leyla, Osman'a ilgi duymaya başlamıştır. Sanem halen birbirlerine uygun olup olmadıklarını düşünür ama Can kararlıdır. Evde romantik bir gece geçirirler. Can her seferinde Sanem'i ikna eder. Can, Sanem'i yurtdışına götürmek ister ama Sanem'i Can'ın kalbi yetiyordur.

“Beni çıldırtan, her yere sinen o muhteşem kokun…” #BirlikteGüzeliz pic.twitter.com/lWeLgpeZIE — Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 6 Ekim 2018

AYLİN SANEM'İ BATIRMAYI PLANLIYOR

Emre, Can ile Sanem'i sarmaş dolaş görür. Durumu Aylin'e anlatır. Emre, Sanem'in ajanlık hikayesini Can'a anlatmasından çok korkar. Aylin'in planı Sanem'i batırmaktır. Aylin, Sanem'in yalan söylemek için kullandığı nişan yüzüğünü Emre'den alır. Emre ile Aylin'in bir ortak amacı daha olur. Sanem ile Can'ı ayıracaklardır.

ERKENCİ KUŞ 15. BÖLÜM İZLE

SANEM'İN İÇİNİ KEMİREN YALANLAR

Can, Sanem'in ailesine sevgili olduklarından söz etmesini ister ama Sanem bekleme taraftarıdır. Sanem yaşananları Osman ve Ayhan'a anlatır. Can'dan ayrı kalamadığını söyler. Söylediği yalanlar içini kemirir. Keşke Can Emre'ye bu kadar düşkün olmasa diye düşünür.

Sanem'in evdeki şüphe çeken halleri annesinin gözünden kaçmaz. Can, aşkının herkese göstermek ister. Ajansa el ele girmek ister. Sanem'in içi kıpır kıpır olsa da Emre'nin öğrenmesinden tedirgindir. O nedenle Can'ı biraz daha beklemeye ikna eder.

Mevkıbe Hanım, Sanem'in 40 bin TL'yi nereden aldığını sorgulamaya başlar ve Ayhan'ı sorguya çeker. Ayhan, Sanem'im işyerinden avans çektiğini söyler. Ayhan bu bilgi ile Mevkıbe'nin elinden kaçar.

SANEM'İN REKLAMI ÇEKİLİYOR

Mahallede Sanem'in yazdığı reklam çekimi başlar. Film için seçilen kızları kıskanan Sanem mahalle kuaförü ile anlaşıp kızları kaçırır. Reklam filminde oynamak da Sanem, Aylin Ayhan ve diğer kızlara kalır.