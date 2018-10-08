Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Cey Cey aşıkları yakalıyor!

Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Sanem sonunda gerçek aşkı Can ile yaşıyor. Ama bu tatlı aşıkların iki düşmanı var. Yayınlanan 15. yeni bölüm fragmanında; Sanem ve Can yine birilerine yakalanır. Ama bu sefer yakalanabilecekleri en panik insana yakalanırlar. Bu isim Cey Cey'dir. Cey Cey, Can ve Sanem'i yakalayınca olanlar olur. İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı...

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Erkenci Kuş yeni bölümde Can, Sanem’i sonunda tek başına yakalar. Sanem dönme dolaba biner, peşinden de Can gelir. Can dönme dolabın 5 dakika yukarıda kalmasını da organize etmiştir. İşte yeni bölümden ilk önizlemede bunları izlemiştik. Yeni bölüm fragmanında ise; Can, Sanem’le baş başayken Cey Cey bir anda kapıdan girer, aşıkları görünce ne yapacağını bilemez. Cey Cey panikle odadaki bitkinin arkasına saklanmaya çalışır. Öte yandan ajansta yeni bir iş var; Deren herkesin bir şeyler yazmasını ister. Belli ki konu romantik. Sanem ‘benden daha romantiğini bulamazsınız’ der. Ama Can Sanem’in yazdıklarını okuyunca ‘sen bayağı romantik değilsin’ der. Sanem bu sözleri kabullenmekte zorlanır. Sanem ile Can’ın şakalaşmalarına bu sefer de Leyla tanık olur. İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı…

ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI







ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ

ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can ile Sanem aşklarını doya doya yaşamaya başlar. Leyla, Osman ve Ayhan'a bu aşktan haberdar olduğunu söyler. Leyla, Osman'a ilgi duymaya başlamıştır. Sanem halen birbirlerine uygun olup olmadıklarını düşünür ama Can kararlıdır. Evde romantik bir gece geçirirler. Can her seferinde Sanem'i ikna eder. Can, Sanem'i yurtdışına götürmek ister ama Sanem'i Can'ın kalbi yetiyordur.

ERKENCİ KUŞ 15. BÖLÜM İZLE

AYLİN SANEM'İ BATIRMAYI PLANLIYOR

Emre, Can ile Sanem'i sarmaş dolaş görür. Durumu Aylin'e anlatır. Emre, Sanem'in ajanlık hikayesini Can'a anlatmasından çok korkar. Aylin'in planı Sanem'i batırmaktır. Aylin, Sanem'in yalan söylemek için kullandığı nişan yüzüğünü Emre'den alır. Emre ile Aylin'in bir ortak amacı daha olur. Sanem ile Can'ı ayıracaklardır.

SANEM'İN İÇİNİ KEMİREN YALANLAR

Can, Sanem'in ailesine sevgili olduklarından söz etmesini ister ama Sanem bekleme taraftarıdır. Sanem yaşananları Osman ve Ayhan'a anlatır. Can'dan ayrı kalamadığını söyler. Söylediği yalanlar içini kemirir. Keşke Can Emre'ye bu kadar düşkün olmasa diye düşünür.

Sanem'in evdeki şüphe çeken halleri annesinin gözünden kaçmaz. Can, aşkının herkese göstermek ister. Ajansa el ele girmek ister. Sanem'in içi kıpır kıpır olsa da Emre'nin öğrenmesinden tedirgindir. O nedenle Can'ı biraz daha beklemeye ikna eder.

Mevkıbe Hanım, Sanem'in 40 bin TL'yi nereden aldığını sorgulamaya başlar ve Ayhan'ı sorguya çeker. Ayhan, Sanem'im işyerinden avans çektiğini söyler. Ayhan bu bilgi ile Mevkıbe'nin elinden kaçar.

SANEM'İN REKLAMI ÇEKİLİYOR

Mahallede Sanem'in yazdığı reklam çekimi başlar. Film için seçilen kızları kıskanan Sanem mahalle kuaförü ile anlaşıp kızları kaçırır. Reklam filminde oynamak da Sanem, Aylin Ayhan ve diğer kızlara kalır.