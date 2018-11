Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında aşk kazanıyor! (Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragman izle)

Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragman ekrana geldi. Can sonunda Sanem'in masum olduğunu anladı ve Emre'ye dersini verdi. Erkenci Kuş yeni fragmanda; Can, Aylin’in karıştırdığı işlerden haberdar oluyor. Sanem’i işe dönmeye ikna eden Can yeniden Sanem’e yeşil ışık yakıyor. Sanem ile Can’ın asansörde kalması da aşkı yeniden filizlendireceğe benziyor. İşte Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanları...

Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragmanı bugün Star TV tarafından yayınlandı. Leyla, ortaklık belgelerini Can’a götürerek Sanem’in masumiyetini kanıtladı. Yayınlanan Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragmanında; Sanem, Cey Cey'le telefonda konuşurken Can duyuyor. Can istifa eden Sanem'i bakkalda ziyarete gidiyor. Sanem'i işe dönmeye ikna eden Can onun gözlerine bakamadığını söylüyor. Aşıklar asansörde mahsur kalıyor. İşte Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanları…

ERKENCİ KUŞ 18. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN









ERKENCİ KUŞ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 17. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can ajansı kurtarmak için Fabri ile ortaklık yapıyor. Fabri ortaklığın sebebinin Sanem olduğunu söylüyor. Sanem'in kokusunu isteyen Fabri Sanem'den parfüm yapmasını istiyor. Can o anda kıskançlığını içine atıyor ama geçmişte Sanem'le ilgili Fabr'nin sözlerini hatırlıyor. Can, Sanem'e onun adına yaptığı bu davranıştan dolayı kızıyor. Sanem ajansa yardımcı olmak istiyor ama Can kıskançlık yüzünden ona kızıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

SANEM EMRE'YE KARŞI ÇOK ÖNEMLİ BİR KOZ ELDE ETTİ

Can sözleşmeyi bozmak istiyor, ajansta herkes işsiz kalma telaşına giriyor. Deren araya giriyor ve Sanem'e kırıcı sözler söylüyor. Sözleşmeyi iptal etmesin diye Can'la konuşuyor ve onu ikna ediyor.

Sanem ortaklık belgelerini ele geçiriyor. Emre'nin Can'a annemle ilgili dediği ama aslında ortaklıkla ilgili olan belgeler. Emre belgelerin yok olduğu fark ediyor ve Aylin'i arıyor. Aylin evraklardan haberi olmadığını söylüyor. Sonunda Sanem evrakların onda olduğunu söylüyor.

AYLİN YİNE KÖTÜLÜK PEŞİNDE

Aylin hemen bir plan yapar ve evraklı Sanem'den alacaklarını söyler. Emre planın ilk aşaması için Leyla'yı arıyor ve yüz yüze konuşmak istediğini söylüyor. Ayrıca bu görüşmenin aralarında kalmasını istiyor. Aylin'in planına göre Sanem'den evrakları Leyla alacak. Leyla ile Emre buluşmasını Osman da görür. Ve Sanem Emre'ye, Can'a gerçekleri anlatması için süre verir.

Leyla ortaklık evraklarını alır. Aylin planın ikinci kısmını devreye sokar ve Deren'i arayarak Can'ın evine gönderir. Sanem'in verdiği zaman dolunca Emre'yi arar ama Emre Can ile konuşmayacağını söyler. Sanem, Can ile konuşmak için evine gider çantasından bir dosya çıkarır. Dosyanın boş olduğu ortaya çıkar. Can, Sanem'e inanmaz. Üzerine şarap dökülen Deren, Can'ın tişörtü ile çıkagelir. Sanem çok ağır bir darbe alır.

CAN İLE SANEM'İN DÜŞÜNCELERİ BİR

Can, Sanem ile anılarını düşünemeden edemez. Her anında Sanem'e ait bir anı vardır. Sanem de Can'ı kaybetmek istemez. Onun da aklında hep Can vardır. Mutlu ve beraber oldukları günleri düşünür

SANEM'İ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Aylin bir kötülük planı daha yapar. Sanem'in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer . Doğum gününde Sanem'i kötü bir sürpriz beklemektedir.