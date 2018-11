Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı yayında! Sanem’in kıskançlık oyunu

Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda Sanem ile Can arasında işler yoluna girmeye başlıyor. Ancak henüz tamamen düzelmiş değil. Can, Sanem'i kıskandırmak için Gamze'yle film izlediğini ima ediyor. Sanem de boş durmuyor ve Fabri ile yemekte olduğunu söylüyor. Ama Sanem yine yüzüne gözüne bulaştırıyor. İşte Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı STAR TV tarafından yayınlandı. Sanem ile Leyla’nın arası sözleşme yüzünden açıldı. Can ve Sanem asansörde başbaşa kalıyor. Eğlenceli sahnelere yer verilen bu anlarda Sanem ile Can arasındaki buzlar da erimeye devam ediyor. Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanında ise; Sanem ile Can aynı evde kalıyor. Menkıbe Hanım Sanem ile Can’ın asansörde kaldığını öğreniyor. Fabri, Sanem ile çalışmalara bir an önce başlamak istiyor. Sanem ile Can birbirlerini kıskandırmaya çalışıyor. İşte Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı…

ERKENCİ KUŞ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 18. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Sanem, Can tarafından yanlış anlaşıldığı için darmadağındır. Leyla ile dertleşir ve Fabri'nin gönderdiği elbiseyi Can'dan geldi diye giyindiğini anlatır. Sanem'e göre artık hiçbir şansları kalmamıştır. Sanem o kadar mutsuzdur ki yeniden bakkalda çalışmaya karar verir. Ajanstan istifa eder.

Ajansta Sanem hakkında dedikodular çıkar. Sanem'in Fabri ile sevgili olduğu söylentisi çıkar. Ceycey dedikoduları engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. O sırada Sanem arar. Sanem istifa ettiğini ve artık bakkalda çalışacağını söyler. Ceycey telefonda konuşurken Can da onu dinliyor. Aylin ile Emre'nin doğum günü planından bu sayede Can da haberdar olur.

Leyla, Emre'yi arayıp Can ile konuşmasını söylüyor. Sanem'in işi bıraktığını ve buna rağmen o dosyayı Sanem'e vermeyeceğini anlatıyor. Emre telefonda konuşurken yanında Aylin de var. Aylin, Emre'ye yükleniyor. İkili kavga ediyorlar. Aylin, Leyla'nın onu sevmediğini söyler, Ere ise belki de Leyla'nın onu doğru olana yönelttiğini söyler.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN VE SANEM'DEN FABRİ'YE UNUTULMAYACAK DERS

Ajansta yeni müşteri heyecanı yaşanır. Eğer iyi bir proje üretirlerse ve reklam işini alırlarsa ajans da kurtulacaktır. Toplantı sonunda Fabri gelir. Can Fabri'yi Sanem konusunda uyarır ve Sanem'in emrivakilerden hoşlanmadığını söyler.

Sanem, ajans geliyor elinde de Fabri'nin aldığı elbise var. Herkesin en önemlisi de Can'ın gözleri önünde ‘ben böyle emrivakilerden hoşlanmam' diyor. Fabri Can'ın da aynı sözü söylediğini söylüyor. Sanem çok sert davranıyor ve aralarındaki tanışıklığın iş çerçevesinde olacağını belirtiyor. Sanem ayrıca iş ilişkilerinin bozulmaması için tavırlarına çeki düzen vermesini de istiyor.

SANEM LEYLA'NIN YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Sanem istifa dilekçesini temize çekmek için kağıt ararken Leyla'nın odasındaki ortaklık belgelerini görüyor. Sanem Leyla'ya onu kandırdığı için çok kızıyor ve belgeleri de ona veriyor. Ardından da Can'ın odasına girip istifa dilekçesini veriyor.

CAN HATASINI ANLIYOR

Sanem'in gidişinden sonra Leyla kendini tutamayıp ortaklık belgesini Can'a veriyor. Sanem'in evde bu evrakları düşürdüğünü söylüyor. Can, istifa eden Sanem'i ikna etmek için bakkala gidiyor.