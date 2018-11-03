Can hatasını anladı! Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Erkenci Kuş 18. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 18. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem ile Can aşkı küllerinden yeniden doğar. Leyla ve Ceycey sayesinde Can, Sanem’in masum olduğunu öğrenir. Can, istifa eden Sanem’i ajansa dönmeye ikna etmeye çalışır. Peki Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 18. bölüm izleme linki...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 18. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde; Sanem artık umudunu kaybeder. Ajanstan istifa edip bakkalda çalışmaya başlar. Ajansta Sanem dedikodusu çıkar. Ceycey yaşananları Sanem'e anlatırken Can da onları dinler. Ve doğum günü olayının aslını bu şekilde öğrenir. Leyla kardeşinin halini görünce Emre'yi Can'la konuşmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Sanem yaptıklarını öğrenince ortaklık belgelerini kendi elleriyle Can'a vermek zorunda kalır. Can gerçekleri öğrenir ve hatasını düzeltmek için Sanem'e gider. Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 18. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Sanem, Can tarafından yanlış anlaşıldığı için darmadağındır. Leyla ile dertleşir ve Fabri'nin gönderdiği elbiseyi Can'dan geldi diye giyindiğini anlatır. Sanem'e göre artık hiçbir şansları kalmamıştır. Sanem o kadar mutsuzdur ki yeniden bakkalda çalışmaya karar verir. Ajanstan istifa eder.

Ajansta Sanem hakkında dedikodular çıkar. Sanem'in Fabri ile sevgili olduğu söylentisi çıkar. Ceycey dedikoduları engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. O sırada Sanem arar. Sanem istifa ettiğini ve artık bakkalda çalışacağını söyler. Ceycey telefonda konuşurken Can da onu dinliyor. Aylin ile Emre'nin doğum günü planından bu sayede Can da haberdar olur.

Leyla, Emre'yi arayıp Can ile konuşmasını söylüyor. Sanem'in işi bıraktığını ve buna rağmen o dosyayı Sanem'e vermeyeceğini anlatıyor. Emre telefonda konuşurken yanında Aylin de var. Aylin, Emre'ye yükleniyor. İkili kavga ediyorlar. Aylin, Leyla'nın onu sevmediğini söyler, Ere ise belki de Leyla'nın onu doğru olana yönelttiğini söyler.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN VE SANEM'DEN FABRİ'YE UNUTULMAYACAK DERS

Ajansta yeni müşteri heyecanı yaşanır. Eğer iyi bir proje üretirlerse ve reklam işini alırlarsa ajans da kurtulacaktır. Toplantı sonunda Fabri gelir. Can Fabri'yi Sanem konusunda uyarır ve Sanem'in emrivakilerden hoşlanmadığını söyler.

Sanem, ajans geliyor elinde de Fabri'nin aldığı elbise var. Herkesin en önemlisi de Can'ın gözleri önünde ‘ben böyle emrivakilerden hoşlanmam' diyor. Fabri Can'ın da aynı sözü söylediğini söylüyor. Sanem çok sert davranıyor ve aralarındaki tanışıklığın iş çerçevesinde olacağını belirtiyor. Sanem ayrıca iş ilişkilerinin bozulmaması için tavırlarına çeki düzen vermesini de istiyor.

SANEM LEYLA'NIN YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Sanem istifa dilekçesini temize çekmek için kağıt ararken Leyla'nın odasındaki ortaklık belgelerini görüyor. Sanem Leyla'ya onu kandırdığı için çok kızıyor ve belgeleri de ona veriyor. Ardından da Can'ın odasına girip istifa dilekçesini veriyor.

CAN HATASINI ANLIYOR

Sanem'in gidişinden sonra Leyla kendini tutamayıp ortaklık belgesini Can'a veriyor. Sanem'in evde bu evrakları düşürdüğünü söylüyor. Can, istifa eden Sanem'i ikna etmek için bakkala gidiyor.