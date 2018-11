Can hatasını anladı! Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Erkenci Kuş 18. Son bölüm izle)

Can hatasını anladı! Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Erkenci Kuş 18. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 18. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem ile Can aşkı küllerinden yeniden doğar. Leyla ve Ceycey sayesinde Can, Sanem’in masum olduğunu öğrenir. Can, istifa eden Sanem’i ajansa dönmeye ikna etmeye çalışır. Peki Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 18. bölüm izleme linki...