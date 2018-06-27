Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş 1. bölüm izle!

İlk bölümüyle dün akşam ekrana gelen Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Sanem ve Can aşkı daha ilk bölümden büyük ilgi gördü. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm tanıtımı ve 1. bölüm izleme linki...

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Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dün yayınlanan ilk bölümün arından yeni dizinin 2. bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte Erkenci Kuş 1. bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair merak edilenler…

ERKENCİ KUŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can’a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur…

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can’a kalbini kaptırabilir mi?



ERKENCİ KUŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 1. BÖLÜM İZLE