Erkenci Kuş 21. yeni bölüm 2. fragman: Sanem, Can’ı büyüledi! (Erkenci Kuş 21. bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 21. yeni bölüm 2. fragman bugün Star TV’de yayınlandı. Can, Sanem’in masumiyetini anlayınca ona yeniden kalbini açıyor. Sanem, Can için özel bir koku hazırlıyor. Kokuyu Ceyda da çok beğeniyor. Can bir de bunu Sanem’e anlatıyor. İşte Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanları…

Erkenci Kuş 21. yeni bölümden 2 yeni fragman geldi. Sanem, Can'a yaptığı hediyeyi getiriyor. Hediye bir koku ve Sanem ile Can'ı bir kez daha yakınlaştırıyor bu koku.. Cey Cey'de tam o anda odaya giriyor. Yine asabını bozacak bir manzaraya tanık oluyor. Sanem ile Can yeniden aşka yelken açıyorlar. Can, Sanem'e bir kitap hediye diyor. Ve bu kitapla aşkının büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor. İşte Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanları…

ERKENCİ KUŞ 21. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 20. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can ile Sanem kampta iyice yakınlaşıyor. Gece nöbet tutan Can, Sanem de uyumayınca sohbete başlıyor. Can bir telefon alıyor ve Emre'nin kaza geçirdiğini öğreniyor. Sanem de onu yalnız bırakmıyor. Emre ölümün kıyısından dönüyor. Can olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Emre ağabeyini görünce şaşırıyor. Can ne yaşanırsa yaşansın aralarında bir bağ olduğunu söylüyor. Can, Emre'nin yanından çıkınca Sanem'e sarılıp yanında olduğu için teşekkür ediyor. Can kardeşinin nasıl bu hale geldiğini anlamıyor. Sanem, her şeyin sorumlusunun Aylin olduğunu söylüyor. Ve Emre'ye bir şans vermesi için çok duygusal bir konuşma yapıyor.

Sanem kamp gecesinde spor firması için aranan sloganı buluyor. Can bu fikre bayılıyor ve Sanem'i işin başına getiriyor. Can ile Sanem'i öpüşürken gören Cey Cey sabah kriz çıkarıyor. Ayhan'a onları anlatıp sakinleşmeye çalışıyor. Deren kamptakilere Emre'nin kaza yaptığını bu nedenle kampın bittiğini söylüyor. Cey Cey Sanem'i soruyor. Deren yine Sanem'e kızgınlığından söz ediyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN'DAN AYLİN'E: YOKSUN ARTIK HAYATIMIZDA

Aylin, Emre'yi arayıp azarlıyor. Emre kaza geçirdiğini söylüyor. Aylin hangi hastanede olduğunu soruyor. Emre istemese de Aylin yanına gelmek istiyor. O sırada Leyla telaşla hastaneye geliyor. Emre'nin başında endişesini dile getiriyor. Aylin de geliyor. Ve ikisini samimi bir şekilde buluyor. Aylin gelir gelmez Leyla'ya laf söylüyor ama Emre kalmasını istiyor. O sırada Can geliyor ve çıkabileceklerini söylüyor. Aylin'e de yol veriyor. ‘Ne hayatımıza, ne eve ne de şirkeye gelmeyeceksin. Yoksun artık hayatımızda' diyor. Aylin hemen telefona sarılıp Fabri'yi arıyor.

CEY CEY PANİKTE

Cey Cey ofiste Güliz ve Deren'e Sanem ile Can'ın birlikte olduğunu ağzından kaçırıyor. Deren, Cey Cey'i sorguya çekiyor. Cey Cey panik olup kaçıyor. Sanem gelince de onu sorguya çekiyor.

AYLİN VAKİT KAYBETMİYOR

Aylin, Fabri ile konuşarak Can'ı yok etmek planlarını anlatıyor. Sanem'e hemen sözleşme imzalaması için baskı yapıyor.

SANEM KAMPANYANIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ALIYOR

Emre hastaneden çıkıyor. Leyla onunla eve gidiyor. Sanem'in yapacak çok işi var. Can ajansa gelir gelmez Deren peşine takılıyor. Can ajanstakilere Emre'nin durumundan söz ediyor. Sonra da Sanem'in kampanyayı yöneteceğini de bildiriyor. Kampanyanın koordinatörlüğü Deren'den alınıp Sanem'e veriyor. Deren büyük bir şok içinde ve Sanem yerini almasından korkuyor.

AYLİN'DEN HAİN PLAN

Can'dan öç almak isteyen Aylin ajansa gizli kamera koyuyor. Sanem'in yürüttüğü ve şirketi maddi anlamda büyük katkı sağlayacak spor firması reklam kampanyasına dair bilgileri çalmaya çalışıyor. Aylin bu hareketi ile Can'ı alt edebilecek midir?