Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can ile Sanem hedefte! (Erkenci Kuş 20. son bölüm izle)

Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı ve önizlemesi yayınlandı. Erkenci Kuş 20. son bölümü ekranlara geldi. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem bulduğu sloganla kampanyanın koordinatörlüğünü alıyor. Deren bu yenilgiyi kabul edemiyor. Emre kaza yapıyor ve canını zor kurtarıyor. Can kaza haberini alır almaz kardeşinin yanına geliyor. İki kardeş arasında buzlar eriyor. Aylin de dersini alıyor. Ama intikam için hiç vakit kaybetmiyor. Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar, fragman ve 20. bölüm izleme linki

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Erkenci Kuş yeni bölüm ön izlemesi ve fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 20. son bölümü ile Star TV'de sevenlerini yine ekranlara kitledi. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde; Can ile Sanem kampta öpüşüyorlar. Cey Cey bu anlara tanık oluyor ve büyük strese giriyor. Emr korkunç bir kaza geçiriyor ve Can kardeşini hastanede yalnız bırakmıyor. Sanem de onunla gidiyor ve kardeşine bir fırsat daha vermesini söylüyor. Sanem hem aşkta hem de işte iyi gelişmeler yaşıyor. Ajansta spor firması için bulduğu slogan sayesinde projenin koordinatörlüğünü de üstleniyor. Deren'in kıskançlığı da tavan yapıyor. Ayrıca Can, Aylin'i hastaneden kovuyor. Aylin de bu durumu kendine yediremeyip Fabri'ye koşup intikam planlarını harekete geçiriyor. Ajansa gizli kamera koyup kampanya bilgilerini çalmak için harekete geçiyor. Peki Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 20. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler? İşte, Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı ve ön izlemesi…

ERKENCİ KUŞ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ 21. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME





ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 20. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Can ile Sanem kampta iyice yakınlaşıyor. Gece nöbet tutan Can, Sanem de uyumayınca sohbete başlıyor. Can bir telefon alıyor ve Emre'nin kaza geçirdiğini öğreniyor. Sanem de onu yalnız bırakmıyor. Emre ölümün kıyısından dönüyor. Can olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Emre ağabeyini görünce şaşırıyor. Can ne yaşanırsa yaşansın aralarında bir bağ olduğunu söylüyor. Can, Emre'nin yanından çıkınca Sanem'e sarılıp yanında olduğu için teşekkür ediyor. Can kardeşinin nasıl bu hale geldiğini anlamıyor. Sanem, her şeyin sorumlusunun Aylin olduğunu söylüyor. Ve Emre'ye bir şans vermesi için çok duygusal bir konuşma yapıyor.

Sanem kamp gecesinde spor firması için aranan sloganı buluyor. Can bu fikre bayılıyor ve Sanem'i işin başına getiriyor. Can ile Sanem'i öpüşürken gören Cey Cey sabah kriz çıkarıyor. Ayhan'a onları anlatıp sakinleşmeye çalışıyor. Deren kamptakilere Emre'nin kaza yaptığını bu nedenle kampın bittiğini söylüyor. Cey Cey Sanem'i soruyor. Deren yine Sanem'e kızgınlığından söz ediyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN'DAN AYLİN'E: YOKSUN ARTIK HAYATIMIZDA

Aylin, Emre'yi arayıp azarlıyor. Emre kaza geçirdiğini söylüyor. Aylin hangi hastanede olduğunu soruyor. Emre istemese de Aylin yanına gelmek istiyor. O sırada Leyla telaşla hastaneye geliyor. Emre'nin başında endişesini dile getiriyor. Aylin de geliyor. Ve ikisini samimi bir şekilde buluyor. Aylin gelir gelmez Leyla'ya laf söylüyor ama Emre kalmasını istiyor. O sırada Can geliyor ve çıkabileceklerini söylüyor. Aylin'e de yol veriyor. ‘Ne hayatımıza, ne eve ne de şirkeye gelmeyeceksin. Yoksun artık hayatımızda' diyor. Aylin hemen telefona sarılıp Fabri'yi arıyor.

CEY CEY PANİKTE

Cey Cey ofiste Güliz ve Deren'e Sanem ile Can'ın birlikte olduğunu ağzından kaçırıyor. Deren, Cey Cey'i sorguya çekiyor. Cey Cey panik olup kaçıyor. Sanem gelince de onu sorguya çekiyor.

AYLİN VAKİT KAYBETMİYOR

Aylin, Fabri ile konuşarak Can'ı yok etmek planlarını anlatıyor. Sanem'e hemen sözleşme imzalaması için baskı yapıyor.

SANEM KAMPANYANIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ALIYOR

Emre hastaneden çıkıyor. Leyla onunla eve gidiyor. Sanem'in yapacak çok işi var. Can ajansa gelir gelmez Deren peşine takılıyor. Can ajanstakilere Emre'nin durumundan söz ediyor. Sonra da Sanem'in kampanyayı yöneteceğini de bildiriyor. Kampanyanın koordinatörlüğü Deren'den alınıp Sanem'e veriyor. Deren büyük bir şok içinde ve Sanem yerini almasından korkuyor.

AYLİN'DEN HAİN PLAN

Can'dan öç almak isteyen Aylin ajansa gizli kamera koyuyor. Sanem'in yürüttüğü ve şirketi maddi anlamda büyük katkı sağlayacak spor firması reklam kampanyasına dair bilgileri çalmaya çalışıyor. Aylin bu hareketi ile Can'ı alt edebilecek midir?

ERKENCİ KUŞ’UN AYLİN’İ SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitiren güzel oyuncu, daha sonra İstanbul'a yerleşti. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, ardından Çin’de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasının da birincisi olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Sevcan Yaşar, Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat veriyor. Sevcan Yaşar, 1.78 metre boyunda, 60 kilodur.

Sevcan Yaşar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – İyi ki Çocuk (Defne) (Sinema Filmi)

2018 – Erkenci Kuş (Aylin) (TV Dizisi)

2018 – Bahtiyar Ölmez (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Esra) (TV Dizisi)

2013 – Aramızda Kalmasın (Nehir) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (TV Dizisi)