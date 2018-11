Erkenci Kuş 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni kriz! (Erkenci Kuş 21. son bölüm izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 21. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Can ile Emre'nin arasında yeni bir kasırga mı çıkacak? Ajanstan kaybolan kampanya bilgilerinin ajansa konulan gizli kamera sayesinde çalındığı anlaşılıyor. Bir kar küresine yerleştirildiği düşünülen gizli kameranın son görüldüğü kişi ise Emre. Gören de Sanem. Can, Sanem'den olanları öğreniyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 22. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 22. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 21. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Can, Sanem'in kokusunu Fabri'ye vermemek için bir çek imzalıyor Deren batarız dese de Can kimseyi dinlemiyor. Sanem'in imzaladığı kağıdı bile yırtıp atıyor. Sanem de yeni bir koku hazırlamaya başlıyor.

CAN EVİNİ SATIYOR

Deren şirketin durumunun iç açıcı olmadığını söylüyor. Can evini sattığını söylüyor ve Deren'e halledeceğini söylüyor. O sırada Sanem içeri giriyor. Deren yine bildik bir bakış atıyor. Deren gidince Can, Sanem'e iltifatlar yağdırıyor. Sanem yaptığı hediyeyi Can'a veriyor. Can öpüştükleri geceyi hatırlatıyor. Sanem, Can için özel bir koku hazırlıyor. Bu kokuyu özel bir çiçekten hazırlıyor. Sanem kokuyu bileğine sürüp, Can'ın boynuna dokunuyor. Cey Cey'in gelmesiyle romantizm ortamı dağılıyor. Can, Sanem'in yazdığı notu okuyor. Aşkları bir kez daha mühürleniyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

AJANSTA KÖSTEBEK ARANIYOR

Can ile Deren çalınan kampanya bilgilerinin izini sürüyor. Güvenlik Görevlisi Aylin'in oraya geldiğini söylüyor. Ama Aylin geldiğinde ekip kampta olduğu için aslında kampanya bilgilerini çalmış olamaz. O nedenle bir köstebek olduğundan şüpheleniyorlar. Cey Cey hepimizi kovacaklar krizine giriyor. Ve Cey Cey olayı çözüyor. Köstebeğin ajansa kamera yerleştirebileceğini söylüyor. Herkes kamera aramaya başlıyor. En önemli yer ise Can'ın odası. Herkes odayı aramaya başlıyor. Sanem kayıp olan kar küresini fark ediyor. Sanem kayıp olan kar küresini Emre'de gördüğünü hatırlıyor.

EMRE YİNE BİR İŞLER PEŞİNDE

Emre evde elinde bir kar küresi ile ağabeyinin ‘beni hayal kırıklığına uğratma' dediği günü hatırlıyor. Aylin, Emre'yi arıyor. Neden görüşmedikleri için ona kızıyor. Emre ağabeyinin güvenini kazanmaya çalıştığını söyleyerek beklemesini istiyor.