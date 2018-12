Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı: Aylin bir kez daha kazanıyor! (Erkenci Kuş 26. bölüm fragmanı izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sanem, annesinin her şeyi öğrenmesinin neden kötü olduğunu Can'a anlatıyor. Can ise içtenlikle ‘evleniriz o zaman' diyor. Sanem işi bırakmak istediğini de söylüyor. Ama Can buna da sıcak bakmıyor. Can'ın evlilik ile ilgili sözleri Sanem'i çok mutlu ediyor. Sanem yine kendi kendine düşünürken Can'ı baskı altına aldığına kanaat getiriyor. Ama Can onu bu düşünceden uzaklaştırıyor.

OSMAN LEYLA'YA MERHEM OLUYOR

Osman, Leyla'yı ziyarete gideceğini söylüyor. Leyla işe gitmeyeceğini ve Emre'yi görmeye hazır olmadığını anlatıyor. Osman da artık kasapta çalışmayacağını dizide rol alacağından bahsediyor. Leyla Osman'ın çay içme teklifini kabul ediyor. O sırada Aylin de Emre'yi arıyor. Emre Leyla'dan ayrıldığını ama ona da dönmeyeceğini söylüyor. Emre, Leyla'yı arıyor ama Leyla telefonuna bile cevap vermiyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN: SANEM İLE SEVGİLİYİZ

Can ile Sanem ajansa el ele giriyor. Sanem utansa da Can kendinden çok emin. Cey Cey, Deren ve tüm ajans çalışanları şaşırmış gözlerle onlara bakıyor. Can dedikoduların doğru olduğunu ve Sanem'in sevgilisi olduğunu söylüyor. Cey Cey bu açıklamayı coşku ile karşılıyor. Can ile Sanem odaya giriyor tam yakınlaşacaklarken Sanem kendini toparlıyor ve işe dönmeleri gerektiğini söylüyor.

DEREN BUNALIMDA

Can ile Sanem'in sevgili olduğunu duyan Deren'in ise gözleri doluyor. Cey Cey, Deren'i sakinleştirmeye çalışıyor. Deren ajansta barut gibi geziyor. Her şeye ve herkese negatif yaklaşıyor. Cey Cey, Deren'şn karadula döndüğünü söylüyor.

CEYDA YENİ İŞ FIRSATI İLE GELİYOR

Ceyda ajansa geliyor. Sanem koşa koşa onu karşılıyor. Ancak sevgili olduklarını söyleyemiyor. Ceyda, Can'ı görünce keyifle ona yaklaşıyor. Ceyda Can ile toplantıya başlıyor. Sanem de uzaktan onları izliyor. Ceyda'nın yanındaki işbirlikçisi Can'a çok büyük bir iş getiriyor. Bir kozmetik markasının reklam çalışması…

SANEM'DEN EMRE'YE: LEYLA'YI MERAK ETMEYE BİLE HAKKIN YOK

Emre, Sanem ile konuşuyor. Leyla'nın neden hastalandığını soruyor. Sanem ona ters ters yanıt veriyor. Ayrıca Leyla'yı merak etmeye hakkı olmadığını söylüyor. Ayrıca Sanem, Can'a da ayrılığı anlatıyor. Can şaşırıyor ve Emre'nin aşık göründüğünü söylüyor.

AJANSTA YENİ MARKA HEYECANI

Can, yeni kozmetik markasının ajansla anlaştığını söylüyor. Testır ürünlerini denemelerini isteyerek kampanya çalışmalarını başlatıyor. Can, Deren'le konuşarak onu yeniden işe motive etmeye çalışıyor. Hatta dinlenmesini istiyor. Ama Deren bu teklifi kabul etmiyor. Üstüne basa basa Sanem'le çok yakıştıklarını söylüyor.

SANEM ANNESİ İLE KONUŞUYOR

Sanem annesi ile konuşarak Can'ın evliliğe sıcak baktığını söylüyor. Menkıbe Hanım bu haberle havalara uçuyor.

FABRİ İLE CAN'IN YENİ KAVGASI

Kozmetik firmasının işinin gerçekleşmesi için tek bir engel kalıyor. O da Fabri'nin şirkette hissedarlığı. Can ile Fabri bir kez daha karşı karşıya geliyor.