Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can ile Fabri yine karşı karşıya! (Erkenci Kuş 25. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 25. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Can, Sanem'e evliliğe sıcak baktığını söylüyor. Üstüne bir de ajansa el ele geliyorlar. Can sevgili olduklarını cümle aleme duyuruyor. Sanem, Can'ın evlilik ile ilgili sözlerini annesi ile paylaşıyor. Emre ise Aylin yüzünden Leyla'dan ayrılıyor. Osman, Leyla'yı motive etmeye çalışıyor. Emre Aylin'e de dönmeyeceğini söylüyor. Bu arada ajans büyük bir kozmetik markasının işini almak üzere ama Fabri engeli önüne çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?
ERKENCİ KUŞ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…
ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 25. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…
Sanem, annesinin her şeyi öğrenmesinin neden kötü olduğunu Can'a anlatıyor. Can ise içtenlikle ‘evleniriz o zaman' diyor. Sanem işi bırakmak istediğini de söylüyor. Ama Can buna da sıcak bakmıyor. Can'ın evlilik ile ilgili sözleri Sanem'i çok mutlu ediyor. Sanem yine kendi kendine düşünürken Can'ı baskı altına aldığına kanaat getiriyor. Ama Can onu bu düşünceden uzaklaştırıyor.
OSMAN LEYLA'YA MERHEM OLUYOR
Osman, Leyla'yı ziyarete gideceğini söylüyor. Leyla işe gitmeyeceğini ve Emre'yi görmeye hazır olmadığını anlatıyor. Osman da artık kasapta çalışmayacağını dizide rol alacağından bahsediyor. Leyla Osman'ın çay içme teklifini kabul ediyor. O sırada Aylin de Emre'yi arıyor. Emre Leyla'dan ayrıldığını ama ona da dönmeyeceğini söylüyor. Emre, Leyla'yı arıyor ama Leyla telefonuna bile cevap vermiyor.
CAN: SANEM İLE SEVGİLİYİZ
Can ile Sanem ajansa el ele giriyor. Sanem utansa da Can kendinden çok emin. Cey Cey, Deren ve tüm ajans çalışanları şaşırmış gözlerle onlara bakıyor. Can dedikoduların doğru olduğunu ve Sanem'in sevgilisi olduğunu söylüyor. Cey Cey bu açıklamayı coşku ile karşılıyor. Can ile Sanem odaya giriyor tam yakınlaşacaklarken Sanem kendini toparlıyor ve işe dönmeleri gerektiğini söylüyor.
DEREN BUNALIMDA
Can ile Sanem'in sevgili olduğunu duyan Deren'in ise gözleri doluyor. Cey Cey, Deren'i sakinleştirmeye çalışıyor. Deren ajansta barut gibi geziyor. Her şeye ve herkese negatif yaklaşıyor. Cey Cey, Deren'şn karadula döndüğünü söylüyor.
CEYDA YENİ İŞ FIRSATI İLE GELİYOR
Ceyda ajansa geliyor. Sanem koşa koşa onu karşılıyor. Ancak sevgili olduklarını söyleyemiyor. Ceyda, Can'ı görünce keyifle ona yaklaşıyor. Ceyda Can ile toplantıya başlıyor. Sanem de uzaktan onları izliyor. Ceyda'nın yanındaki işbirlikçisi Can'a çok büyük bir iş getiriyor. Bir kozmetik markasının reklam çalışması…
SANEM'DEN EMRE'YE. LEYLA'YI MERAK ETMEYE BİLE HAKKIN YOK
Emre, Sanem ile konuşuyor. Leyla'nın neden hastalandığını soruyor. Sanem ona ters ters yanıt veriyor. Ayrıca Leyla'yı merak etmeye hakkı olmadığını söylüyor. Ayrıca Sanem, Can'a da ayrılığı anlatıyor. Can şaşırıyor ve Emre'nin aşık göründüğünü söylüyor.
AJANSTA YENİ MARKA HEYECANI
Can, yeni kozmetik markasının ajansla anlaştığını söylüyor. Testır ürünlerini denemelerini isteyerek kampanya çalışmalarını başlatıyor. Can, Deren'le konuşarak onu yeniden işe motive etmeye çalışıyor. Hatta dinlenmesini istiyor. Ama Deren bu teklifi kabul etmiyor. Üstüne basa basa Sanem'le çok yakıştıklarını söylüyor.
SANEM ANNESİ İLE KONUŞUYOR
Sanem annesi ile konuşarak Can'ın evliliğe sıcak baktığını söylüyor. Menkıbe Hanım bu haberle havalara uçuyor.
FABRİ İLE CAN'IN YENİ KAVGASI
Kozmetik firmasının işinin gerçekleşmesi için tek bir engel kalıyor. O da Fabri'nin şirkette hissedarlığı. Can ile Fabri bir kez daha karşı karşıya geliyor.