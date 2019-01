Erkenci Kuş 27. yeni bölüm 2. fragman: Sanem’e kaynana şoku! (Erkenci Kuş yeni bölüm fragman izle)

Erkenci Kuş 27. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün ekrana gelen Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanda; Can, Sanem'i annesi ile kız arkadaşım diye tanıştırıyor. Sanem annesine de Can'ın annesinin kim olduğunu anlatıyor. Can da Sanem'in annesi ile tanışma hikayesini öğreniyor. Can, Sanem'e evlilik teklifi yapmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Can kırılan ay taşı ile Sanem'e yüzük yaptırıyor. İşte Erkenci Kuş 27. yeni bölüm fragmanları...