Erkenci Kuş 27. yeni bölüm 2. fragman: Sanem’e kaynana şoku! (Erkenci Kuş yeni bölüm fragman izle)

Erkenci Kuş 27. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün ekrana gelen Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanda; Can, Sanem'i annesi ile kız arkadaşım diye tanıştırıyor. Sanem annesine de Can'ın annesinin kim olduğunu anlatıyor. Can da Sanem'in annesi ile tanışma hikayesini öğreniyor. Can, Sanem'e evlilik teklifi yapmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Can kırılan ay taşı ile Sanem'e yüzük yaptırıyor. İşte Erkenci Kuş 27. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 26. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Fabbri Can'dan şikayetçi oluyor. Polisler gelip Can'ı gözaltına alıyor. Sanem de onunla beraber gidiyor. Emre hemen avukata haber veriyor. Fabbri, darp, haneye tecavüz, adam yaralama gibi şikayetler de bulunuyor. Fabbri ile Aylin zafer çığlıkları atıyor. Emre olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Fabbri'yi arıyor. Telefonu açmayınca da Aylin'i arıyor. Aylin hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Aylin çok sakin bir şekilde Can için bir şeyler yapmaya çalışacağını söylüyor. Emre çok öfkeli.

CAN NEZARETTE

Can'ı nezarethanede gören Sanem ağlayarak ‘ne olacak' diye soruyor. Can, Sanem'in endişelenmesini istemiyor. Sanem, Can'dan özür diliyor ama Can mutsuz olarak Fabbri'yi sevindirmeyeceğini söylüyor. Ayrıca Can, Sanem'in ajansa gitmesini istiyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

SANEM CAN'I KURTARIYOR AMA AYLİN AJANSA BELA OLUYOR

Sanem sevgilisini kurtarmak için harekete geçiyor. Fabbri'nin şikayetini geri çekmesi için ona kendi kokusunu hazırlıyor. Sanem hazırladığı kokuyu Fabbri'ye veriyor ve şikayetini geri almasını sağlıyor. Ancak Aylin ile Fabbri'nin yeni bir planı var. Fabbri hisselerini Aylin'e devrediyor. Aylin Can ve Emre'nin başına bela olmak için çok iyi bir koz elde ediyor. Aylin aldığı hisse gücü ile ajansa ilk ziyaretini de gerçekleştiriyor.

MAHALLEDE SÜRPRİZ İSİM

Mahalleye gizemli bir kadın geliyor. Gelir gelmez de mahalleyi birbirine katıyor. Sanem sokak hayvanları için konan mama kabına vururken gördüğü bu kadınla şiddetli bir kavganın içine giriyor. Sanem bu kadınla bir kez daha karşılaşıyor. Üstelik Can'ın evinde. Sanem görür görmez kadını azarlamaya başlıyor. Acaba bu kadın kim?