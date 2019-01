Erkenci Kuş 28. yeni bölüm fragmanı yayında! Sanem yine her şeyi eline yüzüne bulaştırdı!

Erkenci Kuş 28. yeni bölüm fragmanı yayında! Sanem yine her şeyi eline yüzüne bulaştırdı!

Erkenci Kuş dizisinin 28. yeni bölüm ön izlemesinden sonra yeni bölüm fragmanı da geldi. Yeni fragmanda; Can ile Sanem romantik bir konuşma yapıyor. Can ile Ceyda'nın başbaşa bir gece geçirmesi Sanem'i kıskançlık krizine sokuyor. Kontrol etmek için dağ evine gidiyor ama Can'a yakalanıyor. Aracı kaza yapınca kaçmaya fırsat da bulamıyor. İşte Erkenci Kuş 28. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 28. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 27. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Sanem, Hüma'nın Can'ın annesi olduğunu öğreniyor. Hem de çok tatsız şekilde. Sanem annesi ile daha önce tanıştığını Can'a anlatmaya çalışıyor. Can annesinin bir oyun oynadığını anlıyor. Leyla ve Mevkıbe de Can'ın annesinin kimliğini öğreniyor. Mevkıba ve Leyla büyük şok yaşıyor. Sanem tüm detayları anlatıyor. Hüma ile kavga ettiklerini söylüyor. Leyla, Sanem'in bu tavrına kızsa da Mevkıbe kızına destek oluyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN ANNESİNE HALA ÇOK KIZGIN

Emre de en az Can kadar şaşkın. Annesinin gelişinin Aylin'in oyunu olduğunu anlıyorlar. Can'ın gözaltında olduğunu öğrenen Hüma hemen harekete geçiyor. Can annesine çok kızgın bir de boşandığını öğrenince iyice öfkeleniyor. Emre, Can'ı sakinleştirmeye çalışsa da Can dağılıyor. Çocukluğunun hesap defterlerini bir kez daha çıkarıyor.

AYLİN İLE HÜMA İŞBİRLİĞİNDE

Hüma sabah ajansa baskın yapıyor. Tüm çalışanlar patronun gelişi ile gerginleşiyor. Deren, Hüma'nın etrafında dört dönüyor ama Aylin gelip Hüma'nın tüm ilgi ve sevgisini kapmayı başarıyor. Aylin, Hüma'ya Sanem ve Leyla'yı servet avcısı olarak anlatıyor. Hüma da zaten Sanem'den hoşlanmadığını açıkça gösteriyor.

CAN'DAN EVLİLİK TEKLİFİ

Sanem, Can'a söylediği yalanın vicdan azabı ile fırsat kollarken Can sevgilisine hayalini kurduğu evlilik teklifi için hazırlığını yapıyor. Sanem, Can'ın ay taşı ile yaptığı evlilik teklifi ile hem çok şaşırıyor hem de çok mutlu oluyor.