Erkenci Kuş 28. yeni bölüm fragman | ön izleme yayınlandı! Can ve Sanem’e karşı yeni ittifak!(Erkenci Kuş 27. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 27. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Can’ın annesinin gelişi hikayeye yeni bir yön verir. Sanem, Can’ın annesi Hüma ile çok tatsız şekilde tanışıyor. Sanem, Hüma’nın mahalleye gelişinin tesadüf olmadığını anlıyor. Can, ise bir yandan annesinin gelişi ile yıkılıyor. Diğer yandan da Sanem’e evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlıyor. Sanem, ay taşı ile yapılmış yüzük ile harika bir evlilik teklifi alıyor. Peki Erkenci Kuş 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 27. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 28. yeni bölüm ön izleme yayınlandı. Erkenci Kuş 27. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Sanem ile Can'ın ilişkisi bu sefer de Hüma Hanım'la yeni bir döneme giriyor. Aylin ile işbirliği yapan Hüma Sanem'i servet avcısı olarak görüyor. Can sevgilisine harika bir evlilik teklifi planlıyor. Üstelik annesinin ansızın geliş ive onu darmaduman edişi de buna engel olmuyor. Sanem, Can'a söylediği yalan yüzünden vicdan azabı çekiyor ve ona gerçekleri söylemek için fırsat kolluyor. Can ise o sırada sevgilisine evlilik teklifi hazırlığı yapıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 27. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

Erkenci Kuş 28. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

Sanem, Hüma'nın Can'ın annesi olduğunu öğreniyor. Hem de çok tatsız şekilde. Sanem annesi ile daha önce tanıştığını Can'a anlatmaya çalışıyor. Can annesinin bir oyun oynadığını anlıyor. Leyla ve Mevkıbe de Can'ın annesinin kimliğini öğreniyor. Mevkıba ve Leyla büyük şok yaşıyor. Sanem tüm detayları anlatıyor. Hüma ile kavga ettiklerini söylüyor. Leyla, Sanem'in bu tavrına kızsa da Mevkıbe kızına destek oluyor.

CAN ANNESİNE HALA ÇOK KIZGIN

Emre de en az Can kadar şaşkın. Annesinin gelişinin Aylin'in oyunu olduğunu anlıyorlar. Can'ın gözaltında olduğunu öğrenen Hüma hemen harekete geçiyor. Can annesine çok kızgın bir de boşandığını öğrenince iyice öfkeleniyor. Emre, Can'ı sakinleştirmeye çalışsa da Can dağılıyor. Çocukluğunun hesap defterlerini bir kez daha çıkarıyor.

AYLİN İLE HÜMA İŞBİRLİĞİNDE

Hüma sabah ajansa baskın yapıyor. Tüm çalışanlar patronun gelişi ile gerginleşiyor. Deren, Hüma'nın etrafında dört dönüyor ama Aylin gelip Hüma'nın tüm ilgi ve sevgisini kapmayı başarıyor. Aylin, Hüma'ya Sanem ve Leyla'yı servet avcısı olarak anlatıyor. Hüma da zaten Sanem'den hoşlanmadığını açıkça gösteriyor.

CAN'DAN EVLİLİK TEKLİFİ

Sanem, Can'a söylediği yalanın vicdan azabı ile fırsat kollarken Can sevgilisine hayalini kurduğu evlilik teklifi için hazırlığını yapıyor. Sanem, Can'ın ay taşı ile yaptığı evlilik teklifi ile hem çok şaşırıyor hem de çok mutlu oluyor.