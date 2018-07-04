Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş son bölüm izle

Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başrollerinde yaz dizilerinde yıldızı parlayan Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncu Can Yaman yer alıyor, senaryosunu Ayşe Kutlu Öner yazıyor, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak yapıyor. Haberimizden Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanını ve yayınlanan son bölümünü izleyebilirsiniz.

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Erkenci Kuş, yaz ekranlarının yeni dizilerinden biri. Yayınlandığı günden beri başarılı bir ivme yakalayan Erkenci Kuş son bölümü ile reytinglerde zirveye yerleşti. Dizi geçtiğimiz yıllarda dikkatleri çeken Kiralık Aşk dizisine benzetiliyor.

Erkenci Kuş’un son bölümünde Sanem'in başı büyük beladadır. Can’ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe’yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı…

ERKENCİ KUŞ 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM