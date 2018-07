Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 2.son bölüm izle

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş’un son bölümünde Sanem'in başı büyük bir belaya giriyor. Can’ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe’yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.

Erkenci Kuş’un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM

ERKENCİ KUŞ’UN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı.Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikayesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi’nin kaleminden çıktı.