Erkenci Kuş 31. yeni bölüm 2. fragman: Kıskanma sırası Can’da! (Erkenci Kuş 31. yeni bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 31. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında; Can, Sanem'in istifa etmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Yiğit'in varlığı Can'ı tedirgin ediyor ve sürekli onu eleştirmekten kendini alamıyor. Ayrıca Can ile Sanem'in elleri bir kez daha birleşiyor. Bu sefer bu birleşmeyi Emre sağlıyor. İşte Erkenci Kuş 31. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 31. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

Fabbri’nin Sanem’in kokusunu alması ve Sanem’in bu konuda Can’a yalan söylemesi Can ile Sanem’i bir kez daha kopma noktasına getirir. Sanem kendini affettirmenin bir yolunu ararken birçoık başarısız deneme gerçekleştirir.

CAN SANEM’İ AFFEDEMİYOR

Can kafasını dinlemek için birkaç gün şehir dışına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Can ile Sanem’i barıştırmak için harika bir plan yapıyor. Leyla ve Ceycey’den de destek alan Emre Can ile aynı otelden Sanem için de bir oda ayarlarlar. Sanem başka bu fikri sevmese de Can için her şeyi yapmaya hazırladır ve otele gider. Otelde Can ile karşılaşmaları bir tesadüfmüş gibi davranır.

SANEM CAN’DAN VAZGEÇMEYECEK

Can ile Sanem’in beraber katıldıkları etkinlikler onların artık ayrılamaz olduklarının da göstergesi olur. Ancak Polen’in ansızın gelişi Sanem’in sabrını biraz daha zorlar. Otelde bir etkinlikte Polen’le karşı karşıya gelen Sanem ona büyük bir ders verir. Ayrıca Polen’in Can ile baş başa kalma planlarını da suya düşürür. Sonunda Can ve Sanem romantik bir gecede buluşurlar…