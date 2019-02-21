Erkenci Kuş 31. yeni bölüm 2. fragman: Kıskanma sırası Can’da! (Erkenci Kuş 31. yeni bölüm fragmanı izle)

ERKENCİ KUŞ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ERKENCİ KUŞ 31. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ
ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 30. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…
Fabbri’nin Sanem’in kokusunu alması ve Sanem’in bu konuda Can’a yalan söylemesi Can ile Sanem’i bir kez daha kopma noktasına getirir. Sanem kendini affettirmenin bir yolunu ararken birçoık başarısız deneme gerçekleştirir.
CAN SANEM’İ AFFEDEMİYOR
Can kafasını dinlemek için birkaç gün şehir dışına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Can ile Sanem’i barıştırmak için harika bir plan yapıyor. Leyla ve Ceycey’den de destek alan Emre Can ile aynı otelden Sanem için de bir oda ayarlarlar. Sanem başka bu fikri sevmese de Can için her şeyi yapmaya hazırladır ve otele gider. Otelde Can ile karşılaşmaları bir tesadüfmüş gibi davranır.
SANEM CAN’DAN VAZGEÇMEYECEK
Can ile Sanem’in beraber katıldıkları etkinlikler onların artık ayrılamaz olduklarının da göstergesi olur. Ancak Polen’in ansızın gelişi Sanem’in sabrını biraz daha zorlar. Otelde bir etkinlikte Polen’le karşı karşıya gelen Sanem ona büyük bir ders verir. Ayrıca Polen’in Can ile baş başa kalma planlarını da suya düşürür. Sonunda Can ve Sanem romantik bir gecede buluşurlar…