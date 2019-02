Erkenci Kuş 32. yeni bölüm 2. fragman: Can ve Sanem’e tatlı oyun!

Erkenci Kuş 32. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölüm 2. fragmanında; Can ve Sanem’in ayrılığı duyulmaya başlıyor. Cey Cey’in dayanamayıp sesli olarak isyan etmesi herkesi harekete geçiriyor. Sanem ile Can’ın birleşmesi için tüm ajans harekete geçiyor. Buldukları plan ise Sanem ile Can’ı buzhaneye kapamak. Buzhanede kilitli kalan Can ile Sanem birbirlerini görünce çok şaşırıyorlar. İşte Erkenci Kuş 32. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Can Başkanlar’dan gelen iş teklifini kabul etmeyi düşünüyor. Sanem bunu duyunca şirketten ayrılmaya karar veriyor. Cey Cey Sanem’in istifasını yazdığını öğrenince ona engel olmak istiyor. Elindeki istifa kağıdını alıyor. Sanem ‘çocukluk yaptığını söyleyerek elindeki kağıdı almaya çalışıyor. Cey Cey Sanem’i ikna etmek için onunla konuşmak istiyor. Bu çekişmeye Deren de tanık oluyor. Deren Sanem’in elindeki kağıdı soruyor. Sanem istifası olduğunu söylüyor.

SANEM İSTİFA EDİYOR

Sanem istifasını verdikten sonra daha fazla ajansta kalmak istemiyor ve hemen kendini dışarı atıyor. Dışarıda taksi durduruyor ve tam ona doğru giderken bir araç Sanem’e çarpıyor. Yiğit’in kullandığı araç Sanem’e çarpınca Sanem çok kötü şekilde yere düşüyor. Sanem kazadan sonra hemen hastaneye kaldırılıyor.

KORKUNÇ KAZA

Can Sanem’in hastanede olduğunu duyunca yanına geliyor. Orada Yiğit’le tanışıyorlar. Ama bu tanışma çok tatsız oluyor. Yiğit Sanem’e çarpan arabanın kendisine ait olduğunu söylüyor. Can, Yiğit’in bu cümlesini önce Sanem Hanım diye düzeltiyor. Sonra da Sanem’e çarpanın arabası değil kendisi olduğunu sert bir dille anlatıyor. Hastane çıkışında Yiğit Sanem’i eve bırakmayı teklif ediyor. Can, kıskançlık içinde Yiğit’i bir kez daha tersliyor. Yiğit insanlık namına bu teklifi ettiğini söylüyor.

CAN, YİĞİT’E KAFAYI TAKIYOR

Can, Sanem’in istifasını geciktirmeye çalışıyor. Sanem ajansla olan bağının bittiğini söylüyor. Can bu bağın bitmeyeceğini anlatıyor. Can ile Yiğit’in ikinci karşılaşması da çok tatsız oluyor. Yiğit de Sanem’e iş teklif etmek için ajansa geliyor. Can, Yiğit’i görür görmez deliriyor ve ‘iş dışındaki mevzuları başka zaman halletsek’ diyor. Yiğit de Sanem’e iş teklif ettiğini söylüyor.

Can Yiğit ile ilgili büyük kıskançlık yaşıyor. Ama gururundan da ödün vermek istemiyor. Emre Sanem ve Can’ı birbirlerine yakınlaştıracak bir hamle yapıyor. İki aşığın elleri bu sefer Emre sayesinde birleşiyor. Bu arada Yiğit ile ilgili Can ve Sanem'i bekleyen büyük bir sürpriz var.