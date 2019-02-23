Erkenci Kuş 32. yeni bölüm fragmanı | önizleme yayında! Can kıskançlıktan deliriyor! (Erkenci Kuş 31. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 32. yeni bölüm fragman | ön izleme yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem Can ayrılığı yaşanan trafik kazası ve hayatlarına yeni giren Yiğit ile başka bir noktaya geliyor. Can aldığı iş teklifini kabul etmeyi düşünürken Sanem'in istifa etmesini istemiyor. Bir de üstüne Yiğit Sanem'e iş teklif edince iyice kıskanmaya başlıyor. Ve Can ile Sanem'in elleri bir kez daha kavuşuyor. Ama bu sefer bunu sağlayan Emre oluyor. İşte son bölümde yaşananlar ve 31. Bölüm izleme linki

ERKENCİ KUŞ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMAN | ÖNİZLEME

Erkenci Kuş yeni bölüm önizlemesi paylaşıldı. Erkenci Kuş 31. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Sanem, Can’ın gidişine dayanamayıp ajans ile ilgili en büyük bağının ortadan kaybolmasını kabullenemeyip istifasını yazıyor. İstifa edip işten ayrıldıktan sonra da kötü bir kaza geçiriyor. Sanem’e çarpan Yiğit, Sanem’e olan ilgisi ile Can’ın radarına takılıyor. Yiğit bu ilgiyi bir adım öteye taşıyıp Sanem’e iş teklif ediyor. Can iyice deliriyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 31. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can Başkanlar’dan gelen iş teklifini kabul etmeyi düşünüyor. Sanem bunu duyunca şirketten ayrılmaya karar veriyor. Cey Cey Sanem’in istifasını yazdığını öğrenince ona engel olmak istiyor. Elindeki istifa kağıdını alıyor. Sanem ‘çocukluk yaptığını söyleyerek elindeki kağıdı almaya çalışıyor. Cey Cey Sanem’i ikna etmek için onunla konuşmak istiyor. Bu çekişmeye Deren de tanık oluyor. Deren Sanem’in elindeki kağıdı soruyor. Sanem istifası olduğunu söylüyor.

SANEM İSTİFA EDİYOR

Sanem istifasını verdikten sonra daha fazla ajansta kalmak istemiyor ve hemen kendini dışarı atıyor. Dışarıda taksi durduruyor ve tam ona doğru giderken bir araç Sanem’e çarpıyor. Yiğit’in kullandığı araç Sanem’e çarpınca Sanem çok kötü şekilde yere düşüyor. Sanem kazadan sonra hemen hastaneye kaldırılıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

KORKUNÇ KAZA

Can Sanem’in hastanede olduğunu duyunca yanına geliyor. Orada Yiğit’le tanışıyorlar. Ama bu tanışma çok tatsız oluyor. Yiğit Sanem’e çarpan arabanın kendisine ait olduğunu söylüyor. Can, Yiğit’in bu cümlesini önce Sanem Hanım diye düzeltiyor. Sonra da Sanem’e çarpanın arabası değil kendisi olduğunu sert bir dille anlatıyor. Hastane çıkışında Yiğit Sanem’i eve bırakmayı teklif ediyor. Can, kıskançlık içinde Yiğit’i bir kez daha tersliyor. Yiğit insanlık namına bu teklifi ettiğini söylüyor.

CAN, YİĞİT’E KAFAYI TAKIYOR

Can, Sanem’in istifasını geciktirmeye çalışıyor. Sanem ajansla olan bağının bittiğini söylüyor. Can bu bağın bitmeyeceğini anlatıyor. Can ile Yiğit’in ikinci karşılaşması da çok tatsız oluyor. Yiğit de Sanem’e iş teklif etmek için ajansa geliyor. Can, Yiğit’i görür görmez deliriyor ve ‘iş dışındaki mevzuları başka zaman halletsek’ diyor. Yiğit de Sanem’e iş teklif ettiğini söylüyor.

Can Yiğit ile ilgili büyük kıskançık yaşıyor. Ama gurundan da ödün vermek istemiyor. Emre Sanem ve Can’ı birbirlerine yakınlaştıracak bir hamle yapıyor. İki aşığın elleri bu sefer Emre sayesinde birleşiyor. Bu arada Yiğit ile ilgili Can ve Sanem'i bekleyen büyük bir sürpriz var.