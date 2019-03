Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sanem ile Can’ın kıskançlık savaşları! (Erkenci Kuş 32. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 32. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde Sanem ve Can ayrılığı kıskançlık kavgalarına dönüşüyor. Sanem Polen'e, Can da Yiğit'e tahammül edemiyor. Can Sanem'i ikna edemiyor ve Sanem Yiğit'in iş teklifini kabul ediyor. Yiğit aynı binada yayınevi açıyor. Ve Sanem'in teklifini kabul etmesi işleri hızlandırmasını sağlıyor. Ayrıca Cey cey'in isyanı ajanstakileri harekete geçiriyor. Sanem ile Can'ı barışsınlar diye buzhaneye kapatıyorlar. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 32. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can ile Sanem ajansta mesafeli bir ilişkiye başlıyor. Ama Can'ın kıskançlığı baş gösterince işler biraz karışıyor. Yiğit ile Polen'in kardeş olduklarını öğrenen Sanem ve Can çok şaşırıyor. Yiğit, ajansla aynı binaya taşınıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

KISKANÇLIK KAVGASI

Sanem, Yiğit'in teklifini kabul ediyor. Can gibi Sanem de kıskançlık krizleri geçiriyor. Sanem ayrılmadan önce tüm işlerini toparlayacağını söylüyor. O sırada Polen arıyor ve fularının kaybolduğunu söylüyor. Polen'in adını duyan Sanem çıldırıyor. Sonra işlerini toparlayacağını tekrar edip, ‘peki siz ne yapacaksınız' diyor. Can'ın Polen ile kaçarcasına gitmesi gerektiğini söylüyor. Can da bu durumun onun problemi olduğunu söylüyor.

HÜMA'NIN POLEN SEVGİSİ

Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar veriyor. Kardeşi Yiğit'in teşvikinin alan Polen'e bir destek de Hüma'dan geliyor. Hüma yemek daveti veriyor. Sanem başta ‘ben gitmem' dese de teklif Can'dan gelince balıklama atlıyor. Hüma, Polen'e olan sevgisini göstere göstere yaşıyor.

SANEM VE CAN'I BUZHANEYE KAPATIYORLAR

Sanem ile Can'ın ayrılığını kabullenemeyen Cey Cey öfkeli öfkeli telefonda konuşuyor. Öfkesi o kadar çok artıyor ki ajanstaki herkes konuşmalarına tanık oluyor. Cey Cey Sanem ile Can'ın ayrıldığını onları barıştırmak için bir plan yapmaları gerektiğini söylüyor. Ajanstakiler ayrılık haberini alınca barıştırma planına dahil oluyorlar. Ayhan, Deren, Leyla ve Cey Cey bir araya geliyor. Sanem ve Can'ı buzhaneye kapatmaya karar veriyorlar. Deren, Sanem'i bu plan doğrultusunda buzhane keşfine gönderiyor. Sonra da Can'a giden Deren onu da buzhaneye gitmeye ikna ediyor. Can ve Sanem içerideyken dışarıdan kapıyı kilitliyorlar. Kapıyı açmaya çalışan Can bir anda Sanem ile karşılaşıyor.