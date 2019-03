Erkenci Kuş 35. yeni bölüm 2. fragman: Can ve Sanem’in aileleri birbirine giriyor! (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı izle)

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 34. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can Sanem ile baş edemeyeceğini anlayınca çareyi onu kaçırmakta buluyor. Can, Sanem ile baş başa sorunlarını halletmek için Sanem’i dağ evine götürüyor. Eşsiz kar manzarası ile ikisine de çok iyi gelecek bu dağ evinde kavgaları da sürüyor. Konuşmaları tartışmaya dönüyor ve inatlaşmaya devam ediyorlar. Sanem bir kaç kez oradan kaçmayı bile deniyor ama tabi bu girişimleri sadece başını belaya sokmaya yarıyor. Can her seferinde Sanem’in peşinden gidip onu kurtarıyor. Sanem bir keresinde kaybolduğu anda Can’ı karşısında görünce heyecanla ona doğru koşuyor. Aralarında tam bir yakınlaşma olacakken Sanem ona izin vermiyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

SANEM GERÇEĞİ POLEN’DEN DUYUYOR!

Sanem ve Can'ın bir anda ortadan kaybolması özellikle Polen ve Yiğit'i tedirgin eder. Yiğit Can’ın Sanem’e bir şey yapmış olacağından korktuğunu söyler. Polen de tam tersini iddia eder. Polen bu duruma daha fazla dayanamayıp Hüma’dan yardım istiyor. Sanem ve Can geliyorlar. Can herkese veda ediyor. Polen peşinden gidiyor. Ama Can ona hiçbir yere gitmediğini söylüyor. Polen Hüma ile dertleşip Can,’ın dağ evine gittiğini ve bırakmaya hazır olmadığı tek şeyin de Sanem olduğunu söylüyor. Sanem bu sözleri duyuyor ve duyduğu sözlerle çok mutlu oluyor. Sanem’in Can’a olan kızgınlığı bir anda yok olup gidiyor.