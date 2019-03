Erkenci Kuş 35. yeni bölüm 2. fragman: Polen’e tokat gibi yanıt! (Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 35. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Sanem dağ evinde de rahat durmuyor. Başını belaya sokmayı başarıyor. Can'ın Sanem'i kaçırma haberi duyulmaya başlar. Sanem ve Can döndüklerinde Can veda eder gibi yapsa da Polen'e söyledikleri asıl gerçeği ortaya çıkarır. Polen, Can'ın Sanem'i bırakmaya hazır olmadığını ağlaya ağlaya anlatır. Sanem de bu sözlere kulak misafiri olur. İşte Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 35. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Ajanstakilerin Sanem ile Can'ı birleştirmek için yaptıklarıplan işe yaramıyor. Buzhanede kalan Sanem ile Can'ın arasındaki gerginlik daha da artıyor. Sanem, Leyla ile dertleşiyor. Can ise Emre'ye kızıyor. Her ikisi de öfke patlamaları yaşıyor.

‘CAN MI O DA KİM?'

Sanem, Can ile artık ilgilenmediğini iddia ediyor. Yeni tarzı ile ajansta ilgi odağı oluyor. Cey Cey Can'ı etkilemek istediğinin farkında olsa da Sanem eşyalarını toplamaya geldiğini söylüyor. Sanem, Can'dan etkilenmediğini söylese de bakışlarını üzerinden alamıyor. Can ise ilgilenmiyormuş gibi yapıyor.

KISKANDIRMA YARIŞI

Sanem ile Can arasında bu sefer de kıskandırma yarışı başlıyor. Sanem Yiğit'i, Can da Polen'i kullanır. Bu yarış kıskançlığı daha da arttırır. Sanem Polen'e, Can da Yiğit'e iyice sinir olmaya başlar. Sanem, Leyla'ya onları baş başa gördükçe kafayı yiyecek gibi olduğunu anlatıyor. Can da Emre'ye Yiğit'i döveceğini söylüyor. Ve nasıl döveceğinin detaylarını da ballandıra ballandıra anlatıyor. Yemek kursunda bu dörtlü karşılaşınca işler iyice çığırında çıkıyor. Kıskandırma çabaları tavan yapıyor. Pırıl ve Yiğit de bu durumu kullanıyor. Yemek yaparken Can'a yaklaşmaya çalışan Polen, Sanem'in üzerine su dökmesi ile bir şok daha yaşıyor.

CAN, SANEM'İ KAÇIRIYOR

Sanem ve Can inatlaşmaya devam etseler de diğer yandan birbirlerine de yaklaşmaktan geri kalamıyorlar. Sanem ve Can aynı gece birbirlerini aynı anda arıyorlar ama meşgul çalınca acaba kiminle konuşuyorlar diye sinirleniyorlar. Ve buu inatlaşmalara daha fazla dayanamayan Can çözümü Sanem'i kaçırmakta buluyor.