Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk bir kez daha kazandı! (Erkenci Kuş 34. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 34. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem ile Can dağ evinde baş başa kalmayı başarıyor. Her konuşmaları kavgaya dönüşen iki aşık sık sık da yakınlaşıyor. Ama aralarındaki inatlaşma bir türlü bitmiyor. Polen ve Yiğit her ikisi için endişe duyuyorlar. Sanem ve Can İstanbul'a döndüğünde ise tüm düğüm çözülüyor. Can, Polen'e dersini veriyor. Polen Hüma ile dertleşirken Sanem gerçekleri ondan duyuyor. Peki Erkenci Kuş 35. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 34. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 34. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Sanem ve Can arasındaki inatlaşma ve fırtınalı tartışmalar dağ evinde de sürüyor. Dağ evinde çok güzel anlar da yaşayan Sanem ve Can bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Tam biri biraz yumuşadığında diğeri durumu tamamen bozuyor. Bu sırada Polen Can ile Sanem’in barışmasından endişe ediyor ve Can’ın annesi Hüma’dan yardım istiyor. Ama Polen asıl yıkımı Can’dan duydukları ile yaşıyor. Can’ın Sanem’i ne kadar sevdiğini anlayan Polen, bu durumu Hüma’ya anlatırken Sanem Polen’in anlattığı her şeyi duyuyor. İşte o an Sanem’in tüm kızgınlığı rafa kalkıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 34. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can Sanem ile baş edemeyeceğini anlayınca çareyi onu kaçırmakta buluyor. Can, Sanem ile baş başa sorunlarını halletmek için Sanem’i dağ evine götürüyor. Eşsiz kar manzarası ile ikisine de çok iyi gelecek bu dağ evinde kavgaları da sürüyor. Konuşmaları tartışmaya dönüyor ve inatlaşmaya devam ediyorlar. Sanem bir kaç kez oradan kaçmayı bile deniyor ama tabi bu girişimleri sadece başını belaya sokmaya yarıyor. Can her seferinde Sanem’in peşinden gidip onu kurtarıyor. Sanem bir keresinde kaybolduğu anda Can’ı karşısında görünce heyecanla ona doğru koşuyor. Aralarında tam bir yakınlaşma olacakken Sanem ona izin vermiyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

SANEM GERÇEĞİ POLEN’DEN DUYUYOR!

Sanem ve Can'ın bir anda ortadan kaybolması özellikle Polen ve Yiğit'i tedirgin eder. Yiğit Can’ın Sanem’e bir şey yapmış olacağından korktuğunu söyler. Polen de tam tersini iddia eder. Polen bu duruma daha fazla dayanamayıp Hüma’dan yardım istiyor. Sanem ve Can geliyorlar. Can herkese veda ediyor. Polen peşinden gidiyor. Ama Can ona hiçbir yere gitmediğini söylüyor. Polen Hüma ile dertleşip Can,’ın dağ evine gittiğini ve bırakmaya hazır olmadığı tek şeyin de Sanem olduğunu söylüyor. Sanem bu sözleri duyuyor ve duyduğu sözlerle çok mutlu oluyor. Sanem’in Can’a olan kızgınlığı bir anda yok olup gidiyor.