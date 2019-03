Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can Sanem için harekete geçiyor! (Erkenci Kuş 34. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 34. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Can ile Sanem’in arası düzelmek yerine daha da kötüleşiyor. Yiğit ve Polen aralarında aşılmaz dağları daha da yükseltiyor. Kıskançlık yarışı art arda gelen hamlelerle daha da büyüyor. Sonunda tüm bunlara dayanamayan Can, Sanem’in hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Peki Erkenci Kuş 35. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 34. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 34. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde Sanem ile Can buzhaneden sonra daha da öfke ile birbirlerine saldırıyorlar. Aralarındaki inatlaşma kıskançlık yarışına dönüşüyor. Can, Polen ile Sanem de Yiğit ile yakınlaşıyor. Baş başa iken onlardan uzak kalmaya çalışsalar da birbirlerini görünce tavırları tamamen değişiyor. Bu kavga ne zaman bitecek diye bekleyenler sonunda Can'ın Sanem'i kaçırması ile rahat bir nefes alıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 34. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 35. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Ajanstakilerin Sanem ile Can'ı birleştirmek için yaptıklarıplan işe yaramıyor. Buzhanede kalan Sanem ile Can'ın arasındaki gerginlik daha da artıyor. Sanem, Leyla ile dertleşiyor. Can ise Emre'ye kızıyor. Her ikisi de öfke patlamaları yaşıyor.

‘CAN MI O DA KİM?'

Sanem, Can ile artık ilgilenmediğini iddia ediyor. Yeni tarzı ile ajansta ilgi odağı oluyor. Cey Cey Can'ı etkilemek istediğinin farkında olsa da Sanem eşyalarını toplamaya geldiğini söylüyor. Sanem, Can'dan etkilenmediğini söylese de bakışlarını üzerinden alamıyor. Can ise ilgilenmiyormuş gibi yapıyor.

KISKANDIRMA YARIŞI

Sanem ile Can arasında bu sefer de kıskandırma yarışı başlıyor. Sanem Yiğit'i, Can da Polen'i kullanır. Bu yarış kıskançlığı daha da arttırır. Sanem Polen'e, Can da Yiğit'e iyice sinir olmaya başlar. Sanem, Leyla'ya onları baş başa gördükçe kafayı yiyecek gibi olduğunu anlatıyor. Can da Emre'ye Yiğit'i döveceğini söylüyor. Ve nasıl döveceğinin detaylarını da ballandıra ballandıra anlatıyor. Yemek kursunda bu dörtlü karşılaşınca işler iyice çığırında çıkıyor. Kıskandırma çabaları tavan yapıyor. Pırıl ve Yiğit de bu durumu kullanıyor. Yemek yaparken Can'a yaklaşmaya çalışan Polen, Sanem'in üzerine su dökmesi ile bir şok daha yaşıyor.

CAN, SANEM'İ KAÇIRIYOR

Sanem ve Can inatlaşmaya devam etseler de diğer yandan birbirlerine de yaklaşmaktan geri kalamıyorlar. Sanem ve Can aynı gece birbirlerini aynı anda arıyorlar ama meşgul çalınca acaba kiminle konuşuyorlar diye sinirleniyorlar. Ve buu inatlaşmalara daha fazla dayanamayan Can çözümü Sanem'i kaçırmakta buluyor.