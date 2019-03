Erkenci Kuş 36. yeni bölüm 2. fragman: ‘Benimle evlenir misin?’ (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 36. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Can ile Sanem arasındaki aşk alevlenerek büyor. Hüma, Menkıbe'nin yanına gidiyor. Ama Hüma'nın Sanem için yeni kötü sürprizleri var. Can herkesin içinde Sanem'e evlenme teklif ediyor. Polen Hüma2ya artık vazgeçmesini söylüyor ama Hüma'nın onu dinlemeye hiç niyeti yok. İşte Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 36. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Can Balkanlara gitmekten vazgeçiyor. Can ve Sanem'in inatlaşması sona eriyor. Sanem'in Polen'in ağzından Can ile ilgili gerçekleri duyması dönüm noktası oluyor. Sevdiği adamı uzaktan izleyen Sanem savaş baltalarını duydukları ile indiriyor. Can, dağ evinde Sanem ile geçirdiği mutlu günleri düşünüyor. Sanem Yiğit ile gitmekten vazgeçip bavulu ile Can'ın yanına geliyor. Can, Sanem'i görünce hem büyük şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor. Ama bunu belli de etmek istemiyor. Can, Sanem'e neden gitmediğini soruyor. Sanem ‘tut beni' diyerek Can'ın kucağına atlayıp onu öpüyor. Böylece Can ve Sanem aşkı yeniden alevleniyor.

CAN AJANSA DÖNÜYOR

Sanem ve Can konuşup bir daha asla ayrılmamak üzere birbirlerine söz veriyorlar. Ertesi sabah harika bir güne uyanıyorlar. Can'ın kalmaya karar vermesi Sanem kadar ajanstakileri de mutlu ediyor. Hatta Cey Cey, Can'ı sabah görünce üzerine atlıyor. Can'ın Türkiye'de kalma fikri bir tek Hüma'yı mutlu etmiyor.

YİĞİT'E CAN ENGELİ

Ajans ve yayınevi birlikte sosyal sorumluluk projesine katılıyor. Yiğit, Sanem'in peşini bırakmıyor. Can ve Sanem barınağa gidiyorlar. Yiğit arayıp konum istiyor. Can, Sanem'i konumu atacağını söyleyerek yanlış adres veriyor. Yiğit ve Polen hemen yola çıkıyor ama gittikleri yerde kandırıldıklarını anlıyorlar. Can ile Sanem de harika bir gün geçiriyor. Hatta bebek sahibi olmaktan söz ediyorlar.

MENKIBE İLE HÜMA BİRBİRİNE GİRİYOR

Hüma, Can ile Sanem'in barışmasını kutlamak istediğini söylüyor ve Sanem'in ailesi ile bir yemek organize ediyor. Yemek günü mekana gelen Menkıbe ve Nihat gördükleri manzara karşısında hayrete düşüyorlar. Mekan onlar için oldukça lüks. Hele bir de menüdeki fiyatları görünce daha da şaşırıyorlar. Yemek yerken zorlanan Menkıbe'ye bakan Hüma, Emre'ye yaklaşık ‘ben böyle görgüsüzlük görmedim' diyor. Menkıbe ve Nihat bu sözü duyuyorlar. Masada kavga çıkıyor. Sanem'ler apar topar eve dönüyorlar. Evde fenalık geçiren Menkıbe, Hüma'nın asla dünürü olamayacağını haykırıyor.