Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanı yayında! ‘Evlenme kararı aldık!’

Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Sanem, Leyla'ya evlenme kararı aldıklarını duyuruyor. Leyla adeta kendini kaybediyor. Menkıbe, Hüma'ya pabuç bırakmıyor. Sanem, Polen'in kartondan yapılan fotoğrafına takılıyor. Polen ile olan boy farkı yüzünden kısa süreli bir kompleks yaşıyor. Aynı kartondan Can'ın da olduğunu görünce Sanem onu elinden düşürmemeye başlıyor. Can, iş ortamında belki de ilk defa özel hayatından söz ederek Sanem'in sevgilisi olduğunu söylüyor. İşte Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 36. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 35. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Can Balkanlara gitmekten vazgeçiyor. Can ve Sanem'in inatlaşması sona eriyor. Sanem'in Polen'in ağzından Can ile ilgili gerçekleri duyması dönüm noktası oluyor. Sevdiği adamı uzaktan izleyen Sanem savaş baltalarını duydukları ile indiriyor. Can, dağ evinde Sanem ile geçirdiği mutlu günleri düşünüyor. Sanem Yiğit ile gitmekten vazgeçip bavulu ile Can'ın yanına geliyor. Can, Sanem'i görünce hem büyük şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor. Ama bunu belli de etmek istemiyor. Can, Sanem'e neden gitmediğini soruyor. Sanem ‘tut beni' diyerek Can'ın kucağına atlayıp onu öpüyor. Böylece Can ve Sanem aşkı yeniden alevleniyor.

CAN AJANSA DÖNÜYOR

Sanem ve Can konuşup bir daha asla ayrılmamak üzere birbirlerine söz veriyorlar. Ertesi sabah harika bir güne uyanıyorlar. Can'ın kalmaya karar vermesi Sanem kadar ajanstakileri de mutlu ediyor. Hatta Cey Cey, Can'ı sabah görünce üzerine atlıyor. Can'ın Türkiye'de kalma fikri bir tek Hüma'yı mutlu etmiyor.

YİĞİT'E CAN ENGELİ

Ajans ve yayınevi birlikte sosyal sorumluluk projesine katılıyor. Yiğit, Sanem'in peşini bırakmıyor. Can ve Sanem barınağa gidiyorlar. Yiğit arayıp konum istiyor. Can, Sanem'i konumu atacağını söyleyerek yanlış adres veriyor. Yiğit ve Polen hemen yola çıkıyor ama gittikleri yerde kandırıldıklarını anlıyorlar. Can ile Sanem de harika bir gün geçiriyor. Hatta bebek sahibi olmaktan söz ediyorlar.

MENKIBE İLE HÜMA BİRBİRİNE GİRİYOR

Hüma, Can ile Sanem'in barışmasını kutlamak istediğini söylüyor ve Sanem'in ailesi ile bir yemek organize ediyor. Yemek günü mekana gelen Menkıbe ve Nihat gördükleri manzara karşısında hayrete düşüyorlar. Mekan onlar için oldukça lüks. Hele bir de menüdeki fiyatları görünce daha da şaşırıyorlar. Yemek yerken zorlanan Menkıbe'ye bakan Hüma, Emre'ye yaklaşık ‘ben böyle görgüsüzlük görmedim' diyor. Menkıbe ve Nihat bu sözü duyuyorlar. Masada kavga çıkıyor. Sanem'ler apar topar eve dönüyorlar. Evde fenalık geçiren Menkıbe, Hüma'nın asla dünürü olamayacağını haykırıyor.