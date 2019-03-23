Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can ve Sanem aşkında yeni engel! (Erkenci Kuş 35. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 35. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem’in Can’a gelişi aralarındaki aşkı yeniden alevlendiriyor. Sanem’in hala peşinde olan Yiğit, Can’ın engeline takılıyor. Hüma, Polen’i kullanarak Can ile Sanem’i ayıramayacağını anlayınca bambaşka bir plan yapıyor. Peki Erkenci Kuş 36. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 35. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 35. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Can ve Sanem bir daha ayrılmamak üzere yemin etseler de önlerinde aşmaları gereken yeni engeller oluşuyor. Eski günlerine dönüp etrafa neşe saçan bu iki aşık Hüma'nın yemek daveti ile dağılıyorlar. Hüma'nın yemekte Menkıbe Hanım'a görgüsüz demesi bardağı taşırıyor. Sanem'in ailesi Hüma'yı asla kabul edemeyeceklerini söylüyorlar. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 35. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Can Balkanlara gitmekten vazgeçiyor. Can ve Sanem'in inatlaşması sona eriyor. Sanem'in Polen'in ağzından Can ile ilgili gerçekleri duyması dönüm noktası oluyor. Sevdiği adamı uzaktan izleyen Sanem savaş baltalarını duydukları ile indiriyor. Can, dağ evinde Sanem ile geçirdiği mutlu günleri düşünüyor. Sanem Yiğit ile gitmekten vazgeçip bavulu ile Can'ın yanına geliyor. Can, Sanem'i görünce hem büyük şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor. Ama bunu belli de etmek istemiyor. Can, Sanem'e neden gitmediğini soruyor. Sanem ‘tut beni' diyerek Can'ın kucağına atlayıp onu öpüyor. Böylece Can ve Sanem aşkı yeniden alevleniyor.

CAN AJANSA DÖNÜYOR

Sanem ve Can konuşup bir daha asla ayrılmamak üzere birbirlerine söz veriyorlar. Ertesi sabah harika bir güne uyanıyorlar. Can'ın kalmaya karar vermesi Sanem kadar ajanstakileri de mutlu ediyor. Hatta Cey Cey, Can'ı sabah görünce üzerine atlıyor. Can'ın Türkiye'de kalma fikri bir tek Hüma'yı mutlu etmiyor.

YİĞİT'E CAN ENGELİ

Ajans ve yayınevi birlikte sosyal sorumluluk projesine katılıyor. Yiğit, Sanem'in peşini bırakmıyor. Can ve Sanem barınağa gidiyorlar. Yiğit arayıp konum istiyor. Can, Sanem'i konumu atacağını söyleyerek yanlış adres veriyor. Yiğit ve Polen hemen yola çıkıyor ama gittikleri yerde kandırıldıklarını anlıyorlar. Can ile Sanem de harika bir gün geçiriyor. Hatta bebek sahibi olmaktan söz ediyorlar.

MENKIBE İLE HÜMA BİRBİRİNE GİRİYOR

Hüma, Can ile Sanem'in barışmasını kutlamak istediğini söylüyor ve Sanem'in ailesi ile bir yemek organize ediyor. Yemek günü mekana gelen Menkıbe ve Nihat gördükleri manzara karşısında hayrete düşüyorlar. Mekan onlar için oldukça lüks. Hele bir de menüdeki fiyatları görünce daha da şaşırıyorlar. Yemek yerken zorlanan Menkıbe'ye bakan Hüma, Emre'ye yaklaşık ‘ben böyle görgüsüzlük görmedim' diyor. Menkıbe ve Nihat bu sözü duyuyorlar. Masada kavga çıkıyor. Sanem'ler apar topar eve dönüyorlar. Evde fenalık geçiren Menkıbe, Hüma'nın asla dünürü olamayacağını haykırıyor.