Erkenci Kuş 37. yeni bölüm 2. fragman: Sanem ve Can nikah masasında! (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 37. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan yeni fragmanda; Can ve Sanem'i düğün telaşı sarıyor. Ama Sanem'in de Can'ın da ailesi düğün olayına farklı yaklaşıyor. Emre ile Leyla da evlenmeye karar veriyor. Bu sırada Sanem ve Can nikah masasında 'evet' diyorlar. Ama Hüma ve Menkıbe onları nikah salonunda yakalanıyor. İşte Erkenci Kuş 37. yeni bölüm fragmanları...

Hüma, Sanem ile Can’ı ayırmak için Sanem’in ailesini çok lüks bir restorana davet ediyor. Esprili başlayan gecede Hüma’nın iğneli sözleri masada buz etkisi yaratıyor. Menkıbe Hüma’nın sözlerine tahammül edemeyip onları rezil etmek için oraya çağırdığını ama onun art niyetinin ortaya çıktığını söylüyor. Menkıbe, Hüma’nın sözlerinin altında kalmıyor. Ama Hüma’nın servet avcısı sözü Nihat’ı çileden çıkıyor. Hem Hüma’ya hem de Menkıbe’ye kızıyor. Sonra da Hüma’ya çok ağır konuşuyor. Menkıbe eve geldiğinde hala sakinleşemiyor. ‘Kimsin sen’ diye bağırarak eve gidiyor. Leyla, Sanem ve Nihat Menkıbe’yi sakinleştirmeye çalışıyor. Hüma da eve söylenerek giriyor. Can olanların hepsinden annesini sorumlu tutuyor. Ayrıca annesine inandığı için de kendisine kızıyor. Aileler arasında ne olursa olsun Sanem ile Can teselliyi yine birbirlerinde buluyorlar. Sanem çok korksa da Can onunla yollarını bulacaklarını söylüyor. Sanem bir yolunu bulduğunu söyleyerek Can’a biran önce evlenmeleri gerektiğini anlatıyor. Can ile Sanem evlenme kararını böylece almış oluyorlar.

SANEM’İN EVLİLİK MUTLULUĞU

Sanem Can ile evleneceklerini ilk olarak ablası Leyla’ya anlatıyor. Leyla sevinçten adeta kendini kaybediyor. Sanem ile Leyla birbirlerine sarılarak bu kararı kutluyor.

LEYLA İÇİN YENİ SAYFA

Osman ile Leyla’nın arası açılıyor. Osman ile Leyla kavga ederek birbirlerinin mutlu olmalarını istediklerini söylüyorlar. Osman, her şeyi aceleye getirdiğini ve zorla bu kadar olduğunu anlatıyor. Leyla da Osman’a sağlıklı davranmadığını söylüyor. Acele ettikleri konusunda hem fikir oluyorlar. Osman ‘biz bitirelim’ diyor Leyla da bu söze itiraz etmiyor. Böylece Leyla için yeni bir sayfa açılıyor. Sanem’in evlilik kararına odaklanan Leyla’nın Emre ile çekimi de devam ediyor

HÜMA DUR DURAK BİLMİYOR

Hüma vazgeçmeyerek yeni planını devreye sokuyor. Planının ilk adımı Menkıbe ile arasını düzeltmek oluyor. Menkıbe’nin karşısına çıkan Hüma onu şaşırtsa da Hüma amacına ulaşıyor.

CAN EVLENME TEKLİF EDİYOR

Can’ın doğum günü yaklaşıyor. Sanem sevgilisine sürpriz yapmak için kolları sıvıyor. Tüm ajans da ona desteğe geliyor. Sanem Can'a sürpriz bir hediye ve doğum günü hazırlıyor. Sanem, Can’a sürpriz doğum günü partisi organize ediyor. Ama doğum gününde asıl sürprizi Can yaparak Sanem’e evlenme teklif ediyor. Ailelerinde olduğu partide Sanem, Can’ın duygu dolu teklifi ile şok oluyor. Bu sırada Polen, Hüma’nın kulağına eğilerek artık vazgeçmesini söylüyor. Hüma’nın cevabı ise net, ‘asla’ diyor.